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小賈斯汀母親節前夕升格人父！閃婚舊愛海莉　過往情史曝光

▲小賈斯汀（左）與愛妻海莉在社群帳號上驚喜宣布懷孕一事，吸引1500萬名粉絲按讚。（圖／IG justinbieber）
▲小賈斯汀（左）與愛妻海莉在社群帳號上驚喜宣布懷孕一事，吸引1500萬名粉絲按讚。（圖／IG justinbieber）

記者施以慧／綜合報導

30歲加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在母親節前夕宣布當爸爸，在IG上分享了與愛妻海莉比伯（Hailey Bieber）的互動影片，畫面中可以看見海莉微微隆起的孕肚，甜蜜的感覺藏不住，事實上兩人是舊愛復合，結婚6年來把婚姻經營得像童話一樣浪漫。

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小賈斯汀與海莉比伯從2018年結婚至今，感情如膠似漆，是演藝圈內的感情典範，兩人相識於2009年，曾短暫交往過3個月，兜兜轉轉到2018年，小賈斯汀與海莉在邁阿密重逢，再續前緣，在同年9月閃婚，至今已婚6年，婚後生活仍然相當甜蜜！

▲小賈斯汀與海莉透過社群曬出一段影片，曝光他老婆挺著孕肚，他環抱愛妻甜蜜的幸福模樣，向粉絲們分享兩人即將迎接第一個孩子的喜悅。（圖／IG justinbieber）
▲小賈斯汀與海莉透過社群曬出一段影片，曝光他老婆挺著孕肚，他環抱愛妻甜蜜的幸福模樣，向粉絲們分享兩人即將迎接第一個孩子的喜悅。（圖／IG justinbieber）
黑白的照片中，小賈斯汀與海莉面對面相視，海莉還穿著貼合身材的婚紗，從這個角度更能凸顯海莉的肚子已經不如以往平坦，兩人中間的牧師，彷彿就是兩人宣示愛情的見證。

一系列在田野中的合影，小賈斯汀環抱愛妻，還特寫手上的戒指與海莉的孕肚，超閃的畫面，讓粉絲相當驚喜！

而根據知情人士透露，海莉已經懷有超過6個月的身孕，預計在夏天，兩人就能開心迎接新生命。

▲有知情人士透露，海莉目前已經懷有超過6個月的身孕，預計夏天就能生產。（圖／IG justinbieber）
▲有知情人士透露，海莉目前已經懷有超過6個月的身孕，預計夏天就能生產。（圖／IG justinbieber）
盤點兩人過往情史，小賈斯汀與海莉原先就是青梅竹馬，至今已經相識15年，兩人2015年12月短暫交往3個月後，戀情無疾而終，小賈斯汀還在2016年取消關注海莉的社群帳號，原因疑似是因為不滿這位「前任」與歌手德瑞克（Drake）的新戀情，不過後續海莉出面證實兩人只是朋友，與德瑞克並沒有發展成戀人，雖然海莉與異性之間都沒有保持太大的距離，時常被認為又有新歡，不過後續不是澄清關係，就是坦言沒有深入發展。

直到2018年海莉在邁阿密與小賈斯汀再度重逢，當時小賈斯汀還為兩人的婚姻埋下伏筆，坦言：「我們不會繼續做朋友。」隨後兩人復合，幾個月後便宣布結婚消息，這段與舊愛重歸於好的感情佳話，外界也相當祝福。

▲小賈斯汀與海莉分手將近10年後再續前緣。（圖／IG justinbieber）
▲小賈斯汀與海莉分手將近10年後再續前緣。（圖／IG justinbieber）
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