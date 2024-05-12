小賈斯汀母親節前夕升格人父！閃婚舊愛海莉　過往情史曝光

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黑白的照片中，小賈斯汀與海莉面對面相視，海莉還穿著貼合身材的婚紗，從這個角度更能凸顯海莉的肚子已經不如以往平坦，兩人中間的牧師，彷彿就是兩人宣示愛情的見證。
一系列在田野中的合影，小賈斯汀環抱愛妻，還特寫手上的戒指與海莉的孕肚，超閃的畫面，讓粉絲相當驚喜！
而根據知情人士透露，海莉已經懷有超過6個月的身孕，預計在夏天，兩人就能開心迎接新生命。
盤點兩人過往情史，小賈斯汀與海莉原先就是青梅竹馬，至今已經相識15年，兩人2015年12月短暫交往3個月後，戀情無疾而終，小賈斯汀還在2016年取消關注海莉的社群帳號，原因疑似是因為不滿這位「前任」與歌手德瑞克（Drake）的新戀情，不過後續海莉出面證實兩人只是朋友，與德瑞克並沒有發展成戀人，雖然海莉與異性之間都沒有保持太大的距離，時常被認為又有新歡，不過後續不是澄清關係，就是坦言沒有深入發展。
直到2018年海莉在邁阿密與小賈斯汀再度重逢，當時小賈斯汀還為兩人的婚姻埋下伏筆，坦言：「我們不會繼續做朋友。」隨後兩人復合，幾個月後便宣布結婚消息，這段與舊愛重歸於好的感情佳話，外界也相當祝福。
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