不輸日立、三菱重工！變頻冷氣「隱藏2牌」老闆招了：師傅超愛的

桃園人衝了！399元「韓式吃到飽」開幕　媽媽、學生優惠到6月底

▲「甩鍋雞」繼台北西門町、再插旗桃園ATT筷食尚，7種口味韓式炒雞、炒豬，吃完加高湯變火鍋，自助吧有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限享用的，母親節加碼媽媽、學生都399元優惠爽吃到6月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甩鍋雞」繼台北西門町、再插旗桃園ATT筷食尚，7種口味韓式炒雞、炒豬，吃完加高湯變火鍋，自助吧有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限享用的，母親節加碼媽媽、學生都399元優惠爽吃到6月底。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

韓式炒雞「甩鍋雞」去年進軍台灣，先在台北西門町引發大批排隊人潮，如今桃園人也可以衝了！甩鍋雞正式宣布插旗桃園ATT筷食尚，提供7種口味韓式炒雞、炒豬通通可以吃到飽，炒鍋吃完直接加入高湯變成國人最愛的火鍋，還有供應韓式炸雞、披薩、魚板湯無限享用的自助吧，母親節又迎接畢業季，加碼媽媽、學生都享有399元優惠爽吃到6月底。

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保留韓國傳統烹煮方式、主打炒雞韓式餐點「甩鍋雞」，搭配新鮮的雞肉及高麗菜、馬鈴薯、年糕等各式蔬菜食材，特別以甩鍋的方式大火翻炒、透過兩道炙燒工序、快速高溫烹調出皮脆焦香的美味雞肉，最後再加入韓國原裝進口的特色醬料繼續燉煮，提供5種炒雞口味「BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、「狠角色辣雞」，及「辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬」2種炒豬口味。現點現炒至8分熟後上桌，民眾可從自助吧自由選取配料一銅燉煮；而且吃完炒鍋還能再加高湯變成火鍋繼續享用。

▲「甩鍋雞」主打韓式炒雞現點現做，搭配各種韓式餐點吃到飽。（圖／甩鍋雞提供）
▲「甩鍋雞」主打韓式炒雞現點現做，搭配各種韓式餐點吃到飽。（圖／甩鍋雞提供）
▲「甩鍋雞」好料擺滿一整桌，吃到飽形式很受學生族群喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甩鍋雞」好料擺滿一整桌，吃到飽形式很受學生族群喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
「甩鍋雞」的自助吧還同時供應韓式炸雞，起司藍莓、雙色起司披薩、街頭必吃麻辣及原味魚板湯都能無限享用，推薦可以自取白飯、韓式原味炸雞塊、火腿、海苔等配料，就能自己組成「炸雞奶油飯」，每人只要469元就能爽快吃到飽。

▲「甩鍋雞」自助吧放滿炸物、披薩、炒雞火鍋配料，甚至有燒賣、魚板湯和飲料都能無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甩鍋雞」自助吧放滿炸物、披薩、炒雞火鍋配料，甚至有燒賣、魚板湯和飲料都能無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甩鍋雞」台灣首店在西門町，開幕掀起排隊人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甩鍋雞」台灣首店在西門町，開幕掀起排隊人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
開幕期間即日起至5月15日，適逢母親節加碼優惠，帶上年滿60歲以上的媽媽到店用餐（需出示身分證），全桌家人可以同享399元吃到飽，未滿60歲的媽媽們也能獨享399元優惠價、搭配同行者打9折；即日起至5月31日則不分平假日「全面9折」，四人 同行還加碼送「拉絲起司」一份；迎接畢業季也提早祭出學生限定優惠，5月16日至6月30日，平日不分時段學生優惠價只要399元就能吃到飽，假日則享原價9折優惠。
「甩鍋雞」桃園店 餐廳資訊
地址：330桃園市桃園區中正路47號3樓 (桃園火車站前／ATT筷食尚3樓)
電話：03-2712397
時間：週日至週一11:00-22:00 (收客至20:20)

▲「甩鍋雞」桃園店位於ATT筷時尚3樓。（圖／甩鍋雞提供）
▲「甩鍋雞」桃園店位於ATT筷時尚3樓。（圖／甩鍋雞提供）
另外，豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，繼新竹巨城、桃園大江購物中心、台南南紡百貨、台中LaLaPort後，第五站進駐新竹竹北，正式開幕全台第一間超過百坪街邊店！還推出世界三大和牛拼盤開吃澳洲和牛、美國SRF極黑和牛及日本和牛紐約客，並搭配6大韓式小菜、2種鮮甜蔬菜通通無限續加，2人套餐最低2688元。

▲豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，挑戰新竹竹北。（圖／姜滿堂提供）
▲豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，挑戰新竹竹北地區，推出世界三大和牛拼盤。（圖／姜滿堂提供）
▲姜滿堂「三大和牛．海陸牛豬拼盤」4人組合餐5388元。（圖／姜滿堂提供）
▲姜滿堂「三大和牛．海陸牛豬拼盤」4人組合餐5388元。（圖／姜滿堂提供）
5月15日至5月17日，憑官方粉絲團或IG活動圖片用餐，即可「5折加購」日本和牛紐約客乙份，直接下殺790元（原價1580元，每日限量15名）；5月18日起將祭出總數超過1800份的5元「世界三大和牛牛豬四人餐」、5元「日本和牛牛約客」、5元飲品等抽獎好禮，凡期間內到店用餐，結帳時出示「豆府鐵粉卡APP」即可參加抽獎。
「姜滿堂」新竹竹北店 餐廳資訊
地址：新竹縣竹北市嘉豐五路一段251號2F
電話：03-657-8058
時間：週一～週五 午餐 11:00-15:00，晚餐 17:00-22:00；週六～週日 11:00-22:00 (最後收客時間20:30)

▲韓式烤肉又加一！新竹人到竹北開吃姜滿堂了。（圖／姜滿堂提供）
▲韓式烤肉又加一！新竹人到竹北開吃姜滿堂了。（圖／姜滿堂提供）

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