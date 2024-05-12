身兼數職忙翻天 這位媽媽藍委曝最NG行為「忙到忘記接小孩！」
今天是母親節，國民黨「媽媽」立委們特地拍攝短影音，挑戰快問快答分享當媽媽又當立委的辛酸史，有關在當媽媽委員中的NG行為，身為三寶媽、國民黨立委陳菁徽自曝，自己曾因為太忙忘記時間接小孩，對於生小孩後保持身材的秘密？二寶媽、國民黨立委張嘉郡則強調， 一定是認真、瘋狂跑行程，體現出當媽媽立委們真的不簡單。
記者林怡昕／台北報導
影片一開始被問到媽媽「口頭禪」時，一寶媽、國民黨立委李彥秀搶答，「功課做完了沒！」、「什麼時候要睡覺！」二寶媽、國民黨立委張嘉郡則以溫柔口氣勸說，「不乖打打打」、「你有想媽媽嗎？」三寶媽、國民黨立委陳菁徽則展現兇悍性格，連喊了三次「安靜！」，更再補充「不管誰打誰我都是用連坐法喔！」讓在一旁的李彥秀笑不停。
挑戰二中，有關檢討自己在當媽媽委員中的NG行為，陳菁徽自曝，自己曾因為太忙忘記時間接小孩，張嘉郡也說，自己在當媽媽前後最大差別，就是變「傻」了，當提到跟孩子的爸最大差異點，李彥秀也開玩笑的說，自己是「好媽媽」，他是壞爸爸，讓在一旁的兩位藍委直冒冷汗。
有關和小孩「雞同鴨講」的經驗，陳菁徽也分享，自己孩子曾跟他說，有同學要來家裡玩，送了他的禮物，當陳菁徽說也想看是哪個禮物時，竟然發現小孩講的是遊戲「動物森友會」裡的「家」，讓他哭笑不得；對於生小孩後保持身材的秘密，張嘉郡則強調， 一定是認真、瘋狂跑行程；最後問到要是能重來，還會想要當媽媽嗎？李彥秀則說，當然一定要！更後悔沒有多生幾個。