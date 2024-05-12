母親節快樂！2024祝福長輩「海鮮壽司蛋糕、鰻魚蛋糕」不會怕太甜

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今年母親節大漁餐飲集團把海鮮壽司變成母親節蛋糕！選以台灣人最愛的炙燒鮭魚生魚片層疊出蛋糕主體，再點綴鮪魚生魚片與海鱺魚生魚片捲起的玫瑰花，搭配海膽、鮭魚卵、星鰻等頂級食材，豪華「鮭魚女神」蛋糕有夠誘人；還有另款「海洋狂想曲」母親節蛋糕，滿滿炙燒過的鮪魚、真鯛、鮭魚，搭配壽司蝦、蟹肉棒，再點綴如紅寶石般的鮭魚卵、蘆筍蔬菜綴飾，絕對是海鮮控必點的華麗美味；而「三彩魚」蛋糕則一次集結超人氣鮪魚、鮭魚、海鱱魚、生食級大干貝4大海味，並在干貝上點綴松露醬、蛋糕本體還夾入龍蝦沙拉。
母親節蛋糕每份約6吋、建議供約4人享用，每款都附有4碗味噌湯，方便一家人享用。母親節限定菜單，僅限餐廳內用，建議民眾先確認是否還能預訂。
📌大江戶町鰻屋：獨家「鰻魚蛋糕」！
大江戶町鰻屋為母親節打造兩款獨家版鰻魚蛋糕，「我愛鰻鰻」選用南部鰻農契作的4P鰻魚，透過烤鰻師傅精湛的烤功烹調為滋味鹹甜的蒲燒鰻魚，搭配鮮美鮭魚卵、壽司蝦、玉子燒與香鬆米飯的鹹香，鹹甜風味好吃又有飽足感；還有黑咖哩版本的「黑皮嘛樂」蛋糕，以黑咖哩香鬆飯作為蛋糕本體，並擺滿各種經典炸物，小朋友最愛的日式唐揚雞、玉米球、起司可樂餅、櫛瓜，還有愛心形狀的玉子燒，大人小孩都喜歡。
📌約媽媽到鳥丈爐端燒乾一杯！大啖生魚片拼盤配炭烤串燒
鳥丈爐端燒5月起推出全新雙人、四人套餐慶祝母親節，全新「雙人套餐」必吃的和風芥末洋蔥沙拉、多道備長炭火現烤的串燒，廣受家庭客層喜愛的炭烤鯖魚、和風雞唐揚、京風小魚乾玉子燒與甜點搭配獨家鳥丈雞肉溫泉蛋釜飯與三得利頂級生啤酒或無酒精飲品；「四人套餐」吃得到經典竹三種生魚片拼盤、鳥丈招牌沙拉、多款必吃人氣串燒及明太子透抽炒烏龍麵與甜點。並將澎湖、基隆、阿里山等地新鮮直送並料理的15道人氣菜單納入常態供應陣容，每道單點50元起划算加菜。
📌日本橋海鮮丼辻半：全新<極上>日本黑鮪魚丼
黑鮪魚季報到！日本橋海鮮丼辻半打造全新<極上>日本黑鮪魚丼，選用頂級黑鮪大腹佐以金黃海膽，松葉蟹鉗、星鰻、加拿大牡丹蝦、魚卵、鮪魚泥、北海道干貝等超過8種新鮮海味，搭配現烤日本林屋海苔華麗開吃；喜歡熟食的民眾也可選吃「炙烤鮪魚腹排御膳」，炙烤大目鮪魚腹排、北海道干貝等食材，搭配野菜沙拉、日式炊飯、文蛤味噌湯等。迎接母親節今年前菜升級推出頂級赤海膽系列，可大啖「赤海膽魚卵手卷・刺身組」、「赤海膽魚卵干貝堡・刺身組」及「赤海膽玉子蒸」。
日本橋海鮮丼辻半 4/25 推出台灣獨家的黑鮪魚祭新品「極上·日本黑鮪魚丼」及「炙烤鮪魚腹排御膳」，今年更結合前菜升級推出老饕必吃的頂級赤海膽系列，有「赤海膽魚卵手卷‧刺身組」、「赤海膽魚卵干貝堡‧刺身組」及「赤海膽玉子蒸」。迎接母親節到來，可以帶媽媽一同享受當令新鮮的海鮮料理！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！