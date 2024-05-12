母親節收到康乃馨！專家教如何照顧 正確作法「賞花期延長1周」
母親節快樂！許多人都收到祝福花束，或是單支免費發放的康乃馨，該如何照顧、才能延長開花時間？其實花種、環境條件、處理方式等差異，都會影響花朵的保鮮期，約莫1至2周就會凋謝。若是想延長花朵的最佳觀賞期，農業知識入口網分享保養鮮花的秘訣，像是該如何增加花期或是保持花色，學下來，讓美麗的花束延長幸福喜悅。
記者周淑萍/綜合報導
專家指出影響切花壽命長短原因有：水份的平衡和花瓶水中細菌的滋生等。以水分平衡來說，花朵在插入水瓶之前，會把花枝的底部剪去一段，專家指出，其原理就把把有空氣阻塞的部份剪除。此外，如果能夠在水中剪去基部，效果會更好。一般來說，保鮮還不錯的花枝大約剪去10公分，若是買回來時葉片已有萎凋，則要剪除15-20公分。
另外就是避免花瓶水中細菌的滋生，水瓶必須經常換乾淨的水，才能延長觀賞期，同時有以下方式可以控制細菌的滋生：
◼︎1、調整水的酸鹼值：一般偏酸的溶液能有抑菌的效果，最常用的是醋，其次是檸檬汁，在水中加入幾滴醋或檸檬汁，便能有不錯的效果，常喝的汽水也是酸性，有時也有不錯的功效。
◼︎2、使用1:1000比例的漂白水中：漂白水中含有氯，可以殺菌，一般以約1000倍的稀釋液便能有很好的效果。
◼︎3、保鮮劑：保鮮劑的功能往往比上述二種選擇來得好，一般來說，保鮮劑中常含有抑菌劑或殺菌劑，外加一些營養成份，除了防止病原菌滋生外，也有增加切花觀賞品質的效果。