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胃悶打嗝有灼熱感！不是「胃食道逆流」那麼簡單　不治療恐爆癌症

▲若是胃悶有灼熱感，且不時腹脹、打嗝，千萬別大意，可能是胃幽門螺旋桿菌感染。（情境圖／photoAC）
▲若是胃悶有灼熱感，且不時腹脹、打嗝，千萬別大意，可能是胃幽門螺旋桿菌感染。（情境圖／photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約60歲男性平常健康狀態不錯，最近卻經常覺得胃悶悶的，還有灼熱感，且不時會腹脹、打嗝，偶爾飯後還覺得噁心，本想說是否一般胃食道逆流，但就醫檢查，才發現是胃幽門螺旋桿菌感染，後調整飲食習慣並接受藥物治療，症狀才明顯改善，呼氣試驗也呈現陰性。

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柳營奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王彥中說，現代社會壓力大，加上飲食受歐美文化的影響，許多人都有腸胃道問題，例如腹痛與腹脹等，這可能是胃食道逆流、胃炎、胃潰瘍引起，但也不能排除胃幽門螺旋桿菌感染。

▲雲林縣王姓男子年初二家族聚餐訂購虎尾鎮某餐廳的外帶桌菜，結果家族30人有15人出現腹瀉等症狀，感嘆年假全毀。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲現代人壓力大，許多人都有腸胃道問題。（示意圖／翻攝自pixabay）
國外研究顯示，胃幽門螺旋桿菌感染很普遍，全球估約50%人口曾感染，而台灣研究指出，國人胃幽門螺旋桿菌盛行率為3成，其中原住民高風險地區的盛行率可達 6 成，且好發於 50 歲以上，男性發生率則為女性1.6倍。 

感染幽門螺旋桿菌，超過8成無症狀

王彥中指出，幽門螺旋桿菌是革蘭氏陰性、微需氧的細菌，生存於胃及十二指腸內，感染者超過80%沒有症狀，但某些人會出現胃粘膜發炎，約2成會進展成慢性胃發炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍，進而出現腹痛、腹脹、消化不良、食慾不振、噁心、嘔吐、體重減輕、打嗝、黑色糞便等症狀，若未治療，日後發生胃癌及胃淋巴癌的機率將大幅上升。 

針對根除胃幽門螺旋桿菌，王彥中說，目前第一線治療建議使用鉍劑四合一10~14 天，或14天的非鉍劑四合一療法，而針對克拉黴素抗藥性較低的地區，則可使用 14 天的三合一治療作為替代，可達 83~90%以上的療效。

王彥中也說，少數病人服藥後，會有頭暈、腹瀉、口中金屬味、過敏等副作用，但停藥後，相關不適現象都會消失。

胃幽門螺旋桿菌經口傳染，同住家人可篩檢

在治療完成4週後，通常會以呼氣試驗確認胃幽門螺旋桿菌是否仍存在，若第一線治療失敗，將使用其他種類抗生素進行第二線治療，包括含鉍劑及含左旋氧氟沙星的四合一療法，分別可達 93%及 90%根除率。 

王彥中提醒，胃幽門螺旋桿菌為經口傳染傳播，治癒後，仍要注意個人生活型態與環境衛生，家庭內的交互感染也得提防，因此同住成員亦可考慮接受篩檢，以降低新感染或再感染風險。

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