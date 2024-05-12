PJ Washington連2戰成獨行俠致勝功臣！主帥Kidd：應早點交易他來

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P.J. Washington連兩戰上演驚奇表現 成獨行俠致勝功臣
本場比賽P.J. Washington出賽40分鐘，共出手23投11中，其中三分球則是12投5中，把握度不錯，得到27分6籃板2助攻。談到自己過去兩戰的出色表現，Washington說：「我只是嘗試把握我的進攻機會，把球投進。我們的第一場比賽對抗性不夠，這會給對手帶來機會。」他也表示，自己在賽前就下定決心，要在攻防兩端打得更積極，同時也要打出足夠的對抗性。
獨行俠主帥Jason Kidd大力稱讚Washington 後續還需要他繼續有發揮
而獨行俠總教練Jason Kidd，則是大力讚賞P.J. Washington今天的表現，Kidd說：「我覺得我們應該早點交易來他，從三月以來，Washington在球隊就打得很自在。在季後賽上，他則是充滿激情，攻防兩端也都打得很好，如果我們想做到些什麼的話，球隊需要他繼續這樣的發揮。」
雷霆隊總教練Mark Daigneault也談到球隊這場比賽的失利，他說到：「我們必須明白，我們能夠拿出更好的表現，球隊也必須要做到、必須在比賽當中全力出擊。大家都對輸球感到失望，但是我們仍然有機會，在下一場比賽中壓制對手。」
雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander 賽後也談到了，球隊需要進步的地方，「我認為球隊在攻防兩端，都可以再做得更犀利。我覺得我們正在做正確的事，我想到執行力和專注力，這兩個部分球隊還需要提升。」
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