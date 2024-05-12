柯建銘半夜大嘆「國會香港化」 藍反嗆：沒民主素養妄談進步和諧
民進黨立法院黨團總召柯建銘深夜發文，直指藍白聯手出賣國家利益，完全破壞憲政體制，感嘆「國會香港化」。對此，國民黨團今（12）日表示，柯建銘發文通篇充滿荒謬性的猜測和惡意的抹黑，「誰才是國會不和諧的最大亂源，恐怕就是貴黨團的大小黨鞭」，當執政黨還不謙卑的面對民意，就只會繼續連敗下去，反嗆「沒有民主素養、就妄談進步和諧」。
記者林怡昕／台北報導
柯建銘發文指出，自從2月20日開議後，國家的軸線完全傾斜扭曲，被翻轉，目前的立法院藍白聯手，毁憲亂政，狼狽為奸，出賣國家利益，完全破壞憲政體制，沒收了憲法，國民黨立法院黨團總召傅崐萁不顧花蓮地震，無論如何於4月26日率17名各族群、各委員會委員赴中，向中國全國政協主席王滬寧報告「已階段性任務沒收國會」，讓民主無法在台灣實踐為伴手禮，柯質疑「是述職？領旨？領賞？國會香港化定格、定型」。
對此，國民黨團稍早發布新聞稿直指，執政黨黨團總召於半夜發文，但通篇充滿荒謬性的猜測和惡意的抹黑，如果身為執政黨的黨鞭是這樣的水準跟態度，也無怪乎過去，無論朝野協商或是國會討論，民進黨就只是一副老大心態，一黨獨大的嘴臉還是未曾改變，賴清德準總統應該好好的了解，誰才是國會不和諧的最大亂源，恐怕就是貴黨團的大小黨鞭。
國民黨團續指，再者，現在還沒看清， 今年1月13日所產生的新民意，就是執政黨為少數執政，國會的少數也造就16連敗的議會表決紀錄，當執政黨還不謙卑的面對民意，就只會繼續連敗下去；動不動就拿違憲掛在嘴巴，真的以為自己是大法官？沒有民主素養、就妄談進步和諧。
國民黨團最後提到，給執政黨黨團忠告，半夜睡不著不是在臉書上寫小說，而是好好的思考怎麼樣提出人民有感的政策、以及真正貼近台灣主流民意。越是政治操作、越會遠離民意，國人都會看在眼裡。