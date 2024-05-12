嘆國家面臨生死存亡之際 柯建銘：520後是更嚴重的開始
2024大選過後國民黨成為國會最大黨，藍白聯手讓民進黨表決屢戰屢敗，對此民進黨立院黨團總召柯建銘嘆，國家在懸崖邊，面臨生死存亡之秋，稱國會已死，不僅是民主輓歌，國會更是香港化，並預言520以後將是第二階段更嚴重的開始，想讓新內閣寸步難行，讓總統賴清德無法執政。
記者陳威叡／台北報導
柯建銘表示，藍白沒收民主，國會已死，不僅是民主輓歌，國會更是香港化，絕非危言聳聽，台灣人民不可不知，說明從立法院開議至今，國家的軸線完全傾斜扭曲，到520之際，總統蔡英文把國家交棒給賴清德、卓榮泰，剛好3個月，會迎來什麼樣的國家？
柯建銘說，目前立法院藍白聯手，毁憲亂政、狼狽為奸，出賣國家利益，完全破壞憲政體制，沒收了《憲法》，國民黨總召傅崐萁不顧花蓮地震，無論如何都要率17名各族群、各委員會立委赴中，向中國報告已階段性任務沒收國會，讓民主無法在台灣實踐為伴手禮，是述職？領旨？領賞？國會香港化定格、定型。
柯建銘更批評，從中國、傅崐萁到傅隨組織黃國昌，三合一連線，這不是賣台，什麼是賣台？假借民主程序而在立法院反民主，舉例二戰德國希特勒與墨索里尼就是如此，帶來歐洲與人類的浩劫，殷鑒不遠。
柯建銘表示，爾後的台灣只有更壞，沒有最壞，只有更離譜，沒有最離譜，因為傅黃兩人，每天在每一個題目聯手，讓立法院遍地烽火，罄竹難書。
柯建銘感嘆，520以後將是第二階段更嚴重的開始，藍白想讓新內閣寸步難行，讓總統賴清德無法執政，呼籲民眾「不可不知，不可不想！」