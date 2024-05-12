吳釗燮被封「吵架王」發文炫耀 葉元之：乾脆海選會吵架就當部長
外交部日前用Threads帳號分享，外交部長吳釗燮被媒體封為「魔法部吵架王」照片，更提及面對無理的質疑，「林北一定跟你吵到底！」引發國民黨立委葉元之不滿，葉指出，吳釗燮在那邊「林北林北」叫不停，現在我國外交部長變成一個痞子了嗎？一個外交部長最後只有吵架這件事可以拿出來講，難怪他現在在國會表現越來越荒腔走板，「民進黨政府以後乾脆海選好了，誰最會吵架誰就來當部長」。
記者林怡昕／台北報導
葉元之發文指出，吳釗燮得到「魔法部吵架王」的封號，洋洋得意的Po社群媒體，還在那邊「林北林北」叫不停，現在我國外交部長變成一個痞子了嗎？外交部長應該是最懂國際禮儀、謙謙君子，代表國家對外建立關係，結果外交部長卻是一個痞子樣，「那其他國家會怎麼看台灣？台灣是不是變成痞子國？」
葉元之續指，人家講說外交部是魔法部，當然它可以是好的稱呼，也可以是壞的稱呼，如果今天施展魔法，變出很多邦交國，那很棒，結果魔法是把邦交國一個一個變不見，然後還在得意人家叫你魔法部？不覺得被打臉嗎？不覺得被酸嗎？
「再來吵架王是你最後的得意之作嗎？我真的覺得好可悲喔」葉元之也說，一個外交部長最後只有吵架這件事可以拿出來講，難怪他現在在國會表現越來越荒腔走板，沒有專業只會耍嘴皮子，那民進黨政府以後乾脆海選好了，誰最會吵架誰就來當部長，「這到底什麼國家、什麼政府啊？荒謬到這種地步」。