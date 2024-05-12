盧秀燕宣布出席520就職 黃暐瀚：還好國民黨有頭腦清楚的人
準總統賴清德520就職在即，國民黨團書記長洪孟楷稱，黨團一致認為520當天必須留在立法院，不會出席就職典禮，反觀同黨籍台中市長盧秀燕與立法副院長江啟臣都將出席，對此資深媒體人黃暐瀚今（12）日強調「先是國家，才是政黨」，還好國民黨內還有頭腦清楚的人，大讚「有這麼頭腦清楚，國家優先的台中市長，真是台中市民之福。」也提醒綠營，若哪天換藍白執政，也要記得出席，台灣才能真的向前。
記者陳威叡／台北報導
「先是國家，才是政黨」黃暐瀚表示，盧秀燕宣布出席總統就職典禮，副院長江啟臣也決定出席，還好國民黨內還有頭腦清楚的人。並提及日前民眾黨發言人吳怡萱在節目上提及主席決定出席總統就職典禮時，自己就當場公開表示支持。
黃暐瀚說，政黨競爭，選後合作，藍綠白是上場比誰更好，執政帶領台灣，不是把彼此當成仇寇，欲除之而後快。真正的敵人不在台澎金馬這塊土地上，而是對著台灣打飛彈的那位，這麼簡單的道理，很多人總是分不清。
黃暐瀚說，4年前，總統蔡英文連任就職典禮，盧秀燕在場；4年後，準總統賴清德就職典禮，盧秀燕也將在場（還特別跟台中市議會請假），有這麼頭腦清楚，國家優先的台中市長，真是台中市民之福。
最後黃暐瀚也表示，哪天換藍白執政，綠營也要記得這一天，記得出席，記得「先是國家，才是政黨」，台灣才能真的向前。