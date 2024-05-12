驚悚！杜家明被徐若熙149公里速球K頭 台鋼5月已2人遭頭部觸身球
中職又出現驚悚一幕！台鋼雄鷹今（12）日在澄清湖棒球場迎戰味全龍，4局下台鋼杜家明上場打擊，遭龍隊「火球男」徐若熙觸身球直擊頭部，杜家明當場倒地不起，所幸在防護員的陪同下，自行起身並走回休息區，等待檢查報告結果。
記者路皓惟/綜合報導
4局下輪到台鋼進攻，在一壘有人情況下，杜家明上場打擊，徐若熙投出149公里速球，沒想到直接砸在杜家明的頭部，雖然有打擊頭盔防護，但當下的衝擊力道還是讓他倒地不起，雙方總教練洪一中與葉君璋都走進場內關心，而徐若熙也面露驚恐，感到十分懊惱。
台鋼雄鷹屋漏偏逢連夜雨，5月1日與統一獅之戰，台鋼打者吳明鴻也遭統一洋投裴瑞茲觸身球直擊頭部，如今杜家明又再次遭到頭部觸身球。
杜家明在去年擴編選秀被台鋼雄鷹相中，今年擔任三壘手，4月出賽16場，打擊率僅.184，但進入5月份，手感逐漸加溫，6場比賽敲出9支安打，打擊率飆升至.296，對台鋼疲弱的打線來說，是相當重要的存在。
此外，杜家明可說是「馴龍高手」，前役對戰味全龍整場4打數敲出3支安打，包括2支長打，貢獻2分打點。本季對戰味全打擊率高達.615，是各隊打者最高，而生涯對戰龍隊的打擊率也是優異的.400。
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