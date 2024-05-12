呂家愷遭威脅「相堵欸丟」？徐巧芯曝光完整對話：這人很雙面
國民黨立委徐巧芯近日遭外交部提告洩密，成為各大政論節目討論對象，沒想到卻遭同黨新北市議員呂家愷稱「這題連拗都不能拗」，遭解讀不挺徐，更有名嘴爆，呂家愷私下稱收到徐的關切簡訊，內容是「相堵欸丟」。對此，徐巧芯今（12）日原話重現和呂家愷對話紀錄，自己隻字未提「相堵欸丟」，是回他「希望你可以多幫忙，以後大家都會互相」，而更讓她最不能接受的地方在於，呂家愷本說會幫她說話，實際上沒這麼做，顯見這個人做事非常「雙面」。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯今日在政論節目《週末大爆卦》中還原和呂家愷爭議，起初是呂家愷上節目，配合綠營用霸凌的方式嘲諷「我看起來像徐巧芯嗎？」而讓她不滿的是，呂家愷還說「我看起來像羅智強嗎？」徐巧芯強調，羅智強跟她近期陷入的爭議一點關係都沒有，不解為何要把別人拖進來？徐巧芯因此傳訊給呂家愷，並稱「謝啦，你看起來確實不像羅智強也不像徐巧芯」，而呂家愷則回應「加油，妳最近辛苦了，大家都辛苦了」，徐則表示「希望你可以多幫忙，以後大家都會互相」，呂家愷則表示「好，妳交代我會做到，加油」。
徐巧芯質疑，難道是這段話被翻為「相堵欸丟」嗎？徐巧芯強調，內容是希望能多幫忙，畢竟政治人物都很難保不會出事，大家互相幫忙，這個正面說法卻變成負面說法，本來想說只是私下聊天，雙方結束聊天後沒幾天，媒體就開始有「巧芯盯上家愷」、「相堵欸丟」、「他只是講了一句話就被徐巧芯罵」等標題出現，讓她不解，上述對話哪邊有罵到呂家愷？
徐巧芯進一步表示，呂家愷在另外一個節目上提到，「很多事就像貸款，早晚都要還」，她便截圖後私訊呂家愷，並表示「會的，欠錢本來就要還」，並藉此表達有點不高興，但沒有用批判方式。徐巧芯坦言，讓她最不能接受的地方在於，呂家愷本說會幫她說話，實際上沒這麼做，顯見這個人做事非常雙面。