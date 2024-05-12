特赦後2028再選總統？ 許宇甄嗆：不要整天只想著「不牢而獲」

李四川表態2026一定會有角色　民眾黨放話：沒有令我們害怕的對手

▲新北市議員陳世軒說，對民眾黨而言沒有令我們害怕的對手。（圖／民眾黨提供）
▲新北市議員陳世軒說，對民眾黨而言沒有令我們害怕的對手。（圖／民眾黨提供）

記者林怡昕／台北報導

日前台北市副市長李四川接受專訪，稱自己2026一定會有角色，就是會幫新北市長選舉輔選、力挺國民黨派出的優秀人才。對此，身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今（12）日回應，無從評論國民黨內的競爭，對民眾黨而言「沒有令我們害怕的對手」，新北市就是民眾黨立委黃國昌的責任區，除了維持高聲量外，他也會繼續行走基層。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李四川日前受訪時表示，黃國昌、民進黨立委蘇巧慧都是國民黨可敬的對手，2026他一定會有角色，他會幫忙新北輔選，只要是藍營「優秀人才」，他都會支持。至於藍營基層不斷勸進選新北市長，李四川表示，現在距離2026時間還早，但他也說，「我被拱又不是今天而已，以前在高雄也拱我選高雄市長」。

對此，陳世軒回應，李四川待過新北市府8年，大家都知道他熟新北市，目前看不出李的態度是否鬆動，無從評論國民黨內的競爭，對民眾黨而言「沒有令我們害怕的對手」， 面對每一位被點名的人都審慎看待。

陳世軒也提到，目前新北市就是黃國昌的責任區，除了維持高聲量外，他也會繼續行走基層，無論是誰代表民眾黨參選，目前黃國昌跟自己都會肩負起新北市的角色，全力為民眾黨備戰。

李四川脫口「不一定做滿」將戰新北？藍議員曝他私下想法

備戰新北？李四川首鬆口「做好不見得做滿」　蔣萬安唱我願意留人

李四川指柯文哲任內北士科案「大小眼」！白議員：內行人說外行話

李四川稱北士科T17、T18「最低價」得標　黃珊珊反嗆：誤導視聽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞