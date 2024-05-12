李四川表態2026一定會有角色 民眾黨放話：沒有令我們害怕的對手
日前台北市副市長李四川接受專訪，稱自己2026一定會有角色，就是會幫新北市長選舉輔選、力挺國民黨派出的優秀人才。對此，身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今（12）日回應，無從評論國民黨內的競爭，對民眾黨而言「沒有令我們害怕的對手」，新北市就是民眾黨立委黃國昌的責任區，除了維持高聲量外，他也會繼續行走基層。
記者林怡昕／台北報導
李四川日前受訪時表示，黃國昌、民進黨立委蘇巧慧都是國民黨可敬的對手，2026他一定會有角色，他會幫忙新北輔選，只要是藍營「優秀人才」，他都會支持。至於藍營基層不斷勸進選新北市長，李四川表示，現在距離2026時間還早，但他也說，「我被拱又不是今天而已，以前在高雄也拱我選高雄市長」。
對此，陳世軒回應，李四川待過新北市府8年，大家都知道他熟新北市，目前看不出李的態度是否鬆動，無從評論國民黨內的競爭，對民眾黨而言「沒有令我們害怕的對手」， 面對每一位被點名的人都審慎看待。
陳世軒也提到，目前新北市就是黃國昌的責任區，除了維持高聲量外，他也會繼續行走基層，無論是誰代表民眾黨參選，目前黃國昌跟自己都會肩負起新北市的角色，全力為民眾黨備戰。