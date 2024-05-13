星巴克「第二杯折100元」慶黃色玫瑰情人節　台灣獨有星冰樂回歸

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鄰近的韓國可是一年有15個情人節，「黃色玫瑰情人節」便是源自韓國，據傳單身者會在這天穿著黃色衣服、並享用黃色代表性食物咖哩飯，宣告單身並鼓勵相互邀約。星巴克為應援「黃色玫瑰情人節」為單身者助攻，今起推出「YELLOW & ROSE DAY約我喝咖啡吧！」優惠活動。
5月13日至5月14日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌台灣獨有「芝麻杏仁豆腐星冰樂」回歸！一招77折喝5天
5月13日起還回歸台灣市場獨有、在地開發的限定「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，使用香醇芝麻醬搭配綿密口感的杏仁豆腐，濃厚復古風味2020年首次上市就超圈粉，今夏飲品懷舊熱潮夯，鐵粉們也來一杯夏天才有的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」吧；今年星巴克更擴展芝麻系列飲品，順勢推出結合經典醇濃抹茶粉的「芝麻抹茶那堤」、及以在地風味甜點為概念打造的「芝麻瑪奇朵」，充滿堅果滋味讓人很想試試看。
即日起至5月17日連續5天，星巴克APP行動預點專屬優惠，星禮程會員輸入活動代碼「芝麻開心」，就能爽喝大杯(含)以上「芝麻系列77折」好康嚐鮮。提醒大家，適用飲品為芝麻杏仁豆腐星冰樂、芝麻抹茶那堤、芝麻瑪奇朵。
📌黑浮咖啡「買5送6」！全台跨店取、無限期寄杯
黑浮咖啡即日起至6月26日每週三會員日，推出「買5送6」優惠，以APP儲值卡全額扣卡，即享咖啡「全系列買5送6」！推薦黑浮烘焙師選用、並新鮮現磨現沖的「世界頂級莊園豆種」；而且可全台跨店取杯、無期限寄杯。