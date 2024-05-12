中職又爆發暴力事件！球迷竟出拳攻擊工讀生　樂天桃猿發聲明譴責

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事件起因為聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，出拳攻擊工讀生，球團及聯盟隨即連絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。
工讀生已送醫驗傷 無限期禁止該球迷進場
樂天球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，樂天球團將會與警方協助後續處置。
樂天球團強調，為維護優良的看球環境，球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。
日前球迷大鬧新莊球場 辱罵、頂撞工作人員
富邦悍將在5月10日主場對上中信兄弟，球迷因界外球問題，用身體頂撞並辱罵工作人員，最終遭警方逮捕。
該名球迷疑似酒醉後，闖入非開放區域撿取界外球，被工作人員阻止後，爆發口角衝突，在警方到場處置後雙方達成共識。不料，該名球迷後續再度找到和他起爭執的工作人員，以言語辱罵且用胸口衝撞工作人員，最後失控遭到警方上銬帶回警局，將會以妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。
富邦悍將隨後發布聲明，基於安全考量，球場部分區域進行管制，旨在維護球迷及現場工作人員安全，希望球迷朋友配合，但若有任何違法行為，將會第一時間通報員警到場協處。
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