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中職又爆發暴力事件！球迷竟出拳攻擊工讀生　樂天桃猿發聲明譴責

▲桃園棒球場發生球迷攻擊工讀生事件，樂天桃猿發聲明譴責暴力。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書，資料照）
▲桃園棒球場發生球迷攻擊工讀生事件，樂天桃猿發聲明譴責暴力。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書，資料照）

記者路皓惟/綜合報導

樂天桃猿今（12）日在主場桃園棒球場對戰統一獅，又爆發球迷暴力事件，一名球迷不聽聯盟工作人員勸導，硬是要靠在欄杆上，並且對工作人員施暴，球團及聯盟隨即連絡警方到場處理，將該名球迷帶離球場。

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聯盟工作人員柔性勸導　球迷竟施暴

事件起因為聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，出拳攻擊工讀生，球團及聯盟隨即連絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。

工讀生已送醫驗傷　無限期禁止該球迷進場

樂天球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，樂天球團將會與警方協助後續處置。

樂天球團強調，為維護優良的看球環境，球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。

日前球迷大鬧新莊球場　辱罵、頂撞工作人員

富邦悍將在5月10日主場對上中信兄弟，球迷因界外球問題，用身體頂撞並辱罵工作人員，最終遭警方逮捕。

該名球迷疑似酒醉後，闖入非開放區域撿取界外球，被工作人員阻止後，爆發口角衝突，在警方到場處置後雙方達成共識。不料，該名球迷後續再度找到和他起爭執的工作人員，以言語辱罵且用胸口衝撞工作人員，最後失控遭到警方上銬帶回警局，將會以妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。

富邦悍將隨後發布聲明，基於安全考量，球場部分區域進行管制，旨在維護球迷及現場工作人員安全，希望球迷朋友配合，但若有任何違法行為，將會第一時間通報員警到場協處。

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