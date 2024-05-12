洪一中1000勝倒數計時！生涯4大執教時期有一大巧合　勝率百分百

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2004年下半季，大田卓司辭去總教練，季中改由洪一中接任La new熊教頭，他在6月19日帶兵首戰在澄清湖球場以以9：3擊敗統一獅，當時獅隊還是上半季冠軍，竟然被La new熊打爆，當時La new熊的先發洋投貝力主投7局無失分，勝利打點為石志偉。
賽後拿下生涯執教首勝的洪總很開心跟球員擊掌，根據當時的球員潘忠韋回憶，「洪總當總教練的第一天，就有那樣的感覺，跟當選手時期不太一樣，他很快就進入狀況，知道自己的責任要做什麼。」
此外，這也是洪總執教最嚴厲的時期，他也多次跟球員有點摩擦、誤會等，還被球迷認為他故意「冷凍」球員，「亂操球員」等評價，但他也在2006年率領La new熊拿下隊史首冠，功不可沒，2010年他一度被迫下二軍接任二軍主帥，也是洪總坦承自己最難熬的時期，差點就得憂鬱症，但反而也讓他練出郭永維、葉竹軒等好手，幫球隊打底。
Lamigo桃猿時期首勝（2011年3月20日）
La new熊在經營大高雄市場遭到嚴重挫敗後，把市場又轉往北部發展，落腳在桃園市，2011年改名為Lamigo桃猿，並發表全新設計、隊徽識別，球衣也很有「潮」味，而總教練洪一中正式歸位，2011年3月20日他率領猿隊以11:4大勝興農牛。
猿隊在王牌銳的帶領下，主投6局失2分奪勝，詹智堯拿下勝利打點，洪總也開心跟選手互動，畢竟這些選手多少是他在二軍帶過或是知道他的個性，洪總帶兵起來「如有神助」，不但下半季帶到進冠軍賽，全年勝率第一，這時就讓人感受到洪總比較內斂，稍微知道怎樣跟球員溝通。
果不其然，洪總在Lamigo桃猿時期，奠定他的執教生涯最多勝場紀錄，2017年開啟三連霸的第一年，全年78勝41敗，勝率高達6成55，至今還是中職紀錄，洪總在桃猿隊時期，累積721勝，其中還有6冠，都是生涯最多紀錄。
富邦悍將時期執教首勝（2020年4月14日）
富邦時期的洪總，第一場比賽在4月14日，對手剛好就是中信兄弟，在索沙主投7局僅失1分好表現帶領下，在洲際球場以3：1險勝中信兄弟，洪總開心跟索沙相擁，這時的洪總，第一年要打造全新的富邦體系，花了很多心思，但富邦體質比較孱弱，需要多點時間照顧。當時最後一場比賽，洪總也提到羅力來台時間後調整較晚，最後差點打進季後賽，或許就差「這一勝」，希望他隔年好好準備。
第二年洪總誓言要力拚總冠軍，但富邦又遇到「布魯斯事件」，本土教練團跟外籍教練團狀況，讓洪總有點灰心，他也在2021年球季帶完後，轉任顧問，並且退居幕後。
台鋼雄鷹時期執教首勝（2024年4月3日）
這應該是洪總生涯最難忘的一勝！2024年3月31日，台鋼雄鷹原本要「揮軍北伐」要在新莊球場迎戰昔日洪總老東家樂天桃猿，剛好又是樂天桃園球場尚未完整開放啟用，意外讓洪總又回到熟悉的富邦主場，但天公不作美，原本要打得台鋼首戰，意外因為下雨延賽。
4月3日剛好是洪總第一次在大巨蛋比賽，他十分興奮又難忘的看到王柏融開轟，台鋼又擊敗強敵中信兄弟，洪總賽後眼眶泛紅，十分感性，也很感謝子弟兵頂住壓力，首場比賽就開胡。
洪總他等這勝超過864天，當時教練團也都感同身受，畢竟當時他在富邦是變成顧問離開，並沒有完整帶完任期，多少自己會感到遺憾，球員也不是不認真，但最後，沒有他發揮的機會，但這次在台鋼，洪總一手打造最強的陣容，雖然一開始組隊成軍十分辛苦，但他參與整個過程，從無到有，當然感觸十分深刻。
洪一中小檔案：
出生年月日： 1961年5月14日（62歲）
出身地：高雄市鼓山區
綽號：諸葛紅中（教練）、鐵捕（球員）
學生時期經歷：
高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
輔仁大學棒球隊
文化大學棒球隊
守備位置：捕手
職棒球員經歷：中華職棒大聯盟（ CPBL ）效力於兄弟象隊（1990年－1996年 ），台灣職棒大聯盟（ TML ）效力於年代雷公（1997年－2002年）
業餘球員經歷：空軍虎風棒球隊、兄弟飯店棒球隊
職棒教練經歷：
La New熊投捕教練（2004年）
La New熊總教練（2004年6月15日－2009年10月11日）
La New熊二軍總教練（2010年）
Lamigo桃猿總教練（2011年－2019年）
富邦悍將總教練（2020年－2021年）
富邦悍將顧問 （2021年－2022年）
台鋼雄鷹總教練（2023年－）
中華職棒大聯盟（ CPBL ）生涯成績：
打擊率0.268，32支全壘打，271分打點，21次盜壘
台灣職棒大聯盟（ TML ）生涯成績：
打擊率0.283，15支全壘打，181分打點，34次盜壘
生涯成就與獲獎紀錄：
球員時期，創下連續蹲捕2000局的紀錄。
13年職業選手生涯榮獲7座捕手金手套獎、6座最佳九人獎、1座總冠軍賽MVP。
1993到1996年間達成連續4個球季全勤出賽紀錄。
曾任國家隊總教練，征戰2008年奧運八搶三資格賽、北京奧運、2017亞冠賽、2019世界十二強賽。
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
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