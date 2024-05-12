29度登頂聖母峰！尼泊爾最強雪巴人嚮導瑞塔 刷新世界紀錄
世界最知名高山嚮導之一，尼泊爾雪巴人嚮導瑞塔（Kami Rita Sherpa）近日再度創下世界紀錄，第29度攻克世界之巔聖母峰，刷新自己的紀錄。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《美聯社》報導，與瑞塔同屬的尼泊爾登山嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks ）的登山家明瑪（Mingma Sherpa）表示，在當地時間周日上午7點25分，瑞塔與其他登山者一同登上了海拔8849公尺的聖母峰，目前健康狀況良好，且已經在前往下山的營地路上。
瑞塔去年曾單一年度兩度登上聖母峰，並創下登頂最多次的紀錄，目前這項紀錄一直由他與另一位嚮導帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）在互相競逐，達瓦曾追平過瑞塔，而瑞塔在去年兩度登頂，重新拿回最多次紀錄。
瑞塔自1994年首次登上聖母峰，此後幾乎每年都會攀登，他是眾多雪巴人嚮導的一員，雪巴人的專業知識和技能，對於每年尋求登頂的外國登山客能否安全且成功的攀登至關重要。
瑞塔的父親也曾是雪巴人嚮導，除此之外，瑞塔也曾攀登過堪稱難度最高的K2(喬戈里峰)、卓奧友峰、馬納斯盧峰等知名海拔8000公尺以上的險峻高山。