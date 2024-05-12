越南盾兌美元跌至歷史新低　專家分析有這「兩大原因」

新加坡候任總理黃循財的4件事　曾是李顯龍秘書、活躍的政治網紅

▲李顯龍接班人、新加坡候任總理黃循財即將在5月15日接棒。（圖／美聯社／達志影像）
▲李顯龍接班人、新加坡候任總理黃循財即將在5月15日接棒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心／綜合報導

新加坡副總理兼財政部長黃循財，即將在5月15日從李顯龍手中接棒，出任星國第4任總理，51歲的他，究竟有什麼魅力，在51歲之齡，成為「閃耀的小紅點」新一代領導人，以下是關於黃循財的4個小故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、他曾是李顯龍的首席私人秘書

黃循財從1997年開始進入新加坡公務體系服務，先是在貿工部擔任經濟專家，之後又到財政部及衛生部歷練。他的生涯最大的轉捩點，是在2005年至2008年之間擔任李顯龍的私人秘書，之後晉升為新加坡能源市場管理局長，一步步走向總理大位。

▲新加坡新任總理黃循財曾擔任李顯龍私人秘書。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡候任總理黃循財曾擔任李顯龍私人秘書。（圖／美聯社／達志影像）
二、他曾在六個政府部門擔任政治職務

黃循財在2011年由公務體系轉入政壇，成為人民行動黨大力栽培的新生代領袖。

他在2011年擔任新加坡教育部兼國防部政務部長，2012年擔任通訊及新聞和教育部高級政務部長，同年11月出任文化、社區及青年部代部長，2014年正式成為文化、社區及青年部部長，並兼任通訊及新聞部第二部長，2015年成為國家發展部長，2016年擔任財政部第二部長，2020年轉任教育部長，2022年升任副總理兼財政部長。

三、他是「愛彈吉他出名」的政治網紅

黃循財的興趣是搖滾樂、彈吉他，也非常愛狗，他曾說彈吉他可以讓心情放鬆、舒緩壓力，平常也常在社群媒體，如Instagram或TikTok分享生活大小事和影片，展現親民形象。

黃循財曾在社群媒體分享自己在書房自彈自唱的影片，像是台語歌曲「我問天」，有時也會分享自己的家庭故事，讓他成為新加坡除李顯龍外，追蹤人數最多的政治人物。

▲新加坡新任總理黃循財經常在社群媒體分享自彈自唱影片。（圖／翻攝自新加坡媒體）
▲新加坡候任總理黃循財經常在社群媒體分享自彈自唱影片。（圖／翻攝自新加坡媒體）
四、他和哥哥曾遭搶匪五花大綁

黃循財曾在臉書分享，大約在10歲時，曾有搶匪闖入他們的組屋，不僅偷走家裡有價值的物品，還把他跟哥哥五花大綁。當時警方沒有抓到搶匪，但他的母親不輕言放棄的態度，令他印象深刻。

新加坡迎來新總理！黃循財平民出身、非名校背景　貼近基層人氣高

誰是黃循財？李顯龍在位近20年突然宣佈卸任　新加坡總理換人做

新加坡總理李顯龍5/15將卸任　親吐心情：沒有遺憾、拿得起放得下

兒子可能成未來接班人？李顯龍家族紛爭成焦點　星國總理即將卸任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生