新加坡候任總理黃循財的4件事　曾是李顯龍秘書、活躍的政治網紅

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黃循財從1997年開始進入新加坡公務體系服務，先是在貿工部擔任經濟專家，之後又到財政部及衛生部歷練。他的生涯最大的轉捩點，是在2005年至2008年之間擔任李顯龍的私人秘書，之後晉升為新加坡能源市場管理局長，一步步走向總理大位。
二、他曾在六個政府部門擔任政治職務
黃循財在2011年由公務體系轉入政壇，成為人民行動黨大力栽培的新生代領袖。
他在2011年擔任新加坡教育部兼國防部政務部長，2012年擔任通訊及新聞和教育部高級政務部長，同年11月出任文化、社區及青年部代部長，2014年正式成為文化、社區及青年部部長，並兼任通訊及新聞部第二部長，2015年成為國家發展部長，2016年擔任財政部第二部長，2020年轉任教育部長，2022年升任副總理兼財政部長。
三、他是「愛彈吉他出名」的政治網紅
黃循財的興趣是搖滾樂、彈吉他，也非常愛狗，他曾說彈吉他可以讓心情放鬆、舒緩壓力，平常也常在社群媒體，如Instagram或TikTok分享生活大小事和影片，展現親民形象。
黃循財曾在社群媒體分享自己在書房自彈自唱的影片，像是台語歌曲「我問天」，有時也會分享自己的家庭故事，讓他成為新加坡除李顯龍外，追蹤人數最多的政治人物。
四、他和哥哥曾遭搶匪五花大綁
黃循財曾在臉書分享，大約在10歲時，曾有搶匪闖入他們的組屋，不僅偷走家裡有價值的物品，還把他跟哥哥五花大綁。當時警方沒有抓到搶匪，但他的母親不輕言放棄的態度，令他印象深刻。