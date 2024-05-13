中職戰報Ｗeek 6／火球Fire up富邦牛棚超狂　單周防禦率0豪取3勝

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富邦悍將在上周打出3勝1敗的全聯盟最佳戰績，靠堅強的投手群撐場面。團隊防禦率1.89，是全聯盟最低之外，牛棚投手群更繳出0的防禦率，也讓富邦悍將即便打擊仍在低迷，單周4戰只攻下10分，得失分差只有2分，卻仍拿下3勝。
在中職第4周賽程，富邦悍將同樣曾經繳出全聯盟最佳戰績，但那時主要是靠著先發投手群撐場；上周先發輪值同樣表現精彩，不過牛棚投手群表現更佳，才能幫助富邦悍將兩度在延長賽獲勝。本季中職在延長賽採取突破僵局制，考驗各隊牛棚投手宰制力，擁有強力牛棚投手群的富邦悍將，因此佔有上風。
「王岳戈」王尉永、富藍戈、曾峻岳的勝利方程式，剛好可在比賽後段銜接上陣。上周二與台鋼雄鷹的延長賽、上週日與中信兄弟的延長賽，3人皆有出賽且表現完美，才給了富邦悍將在延長賽贏球的機會；甚至其他場賽事，江國豪、張瑞麟、吳世豪、李東洺、林旺熙接連上場也沒失分，也讓勝利組在低比分的落後比賽，可以稍作喘息。
今年曾峻岳季前持續加強重量訓練，把自己身材練得更厚實，也反應在直球均速上。本季目前直球均速152.6公里，比去年的149.8公里更進化；滑球也在平常自己練投時，摸索出不同握法。曾峻岳透露，調整握球位置後，讓原本位移較水平的滑球，變得下切幅度更加犀利，對戰打者更加有優勢。
除了直球與滑球兩大武器，曾峻岳也新增卡特球，作為直球與滑球之間的第3球種，讓原本150公里速球到135公里滑球之間，多了一個140公里，速度跟位移軌跡中間的選項，讓打者更難掌握。因此球速提升、滑球精進、新增球路3項條件之下，曾峻岳揮空率從去年的27.5%進步至39.4%，是聯盟最頂成績。
本季屢屢可看到，曾峻岳在危機時候直接捨棄滑球與卡特球，用直球與打者挑戰速度，超過155公里的火球連發，直接用三振解圍，就可看出今年的進化。另一位雙保險富藍戈，雖然先前因為腳踝扭傷，球速尚未完全解放，但連3季來台效力，更熟悉環境下也能善用經驗對戰打者，
有這兩大雙保險，讓富邦悍將在低比分差能夠佔有優勢，未來如果富藍戈踝傷痊癒，或許也可看到跨局投球，這樣更能夠把洋投擺在牛棚的效益給放大，也能減輕曾峻岳或王尉永等年輕牛棚投手的負擔。
📌第六周看點：重視防守？ 中信單周火力最差
開季至今較少球員異動的中信兄弟，終於在上周賽程開始之前，進行了3上3下的野手異動。讓蘇緯達、林書逸、陳子豪下二軍，拉上劉貴元、林吳晉瑋與林志綱上一軍。拉上替補外野手、替補捕手與內外野都能守的工具人上一軍，並沒有太大意外，可是讓OPS+122的陳子豪下二軍，就讓許多人覺得疑惑。
在球員異動開始之前，中信兄弟總教練平野恵一曾表示：「本季球員異動比較少，是因為有些想拉的球員，開季都遇到受傷的狀態，而在考慮一軍球員的競爭性下，會考慮拉上二軍表現不錯的球員。」而陳子豪下二軍，平野恵一則解釋：「因為很重視守備，而陳子豪只能競爭指定打擊位置，如果讓陳子豪代打，則需要多一位球員來代替他的守備位置。」
可是中信兄弟的團隊打擊，還沒辦法單用守備就能Cover掉可能的失分，上周戰績1勝4敗，團隊打擊率2成24、團隊得分10分，都是全聯盟最差，甚至團隊防禦率4.91，也是聯盟最差內容。與統一獅2連戰拼不過打擊，也壓不住失分；與富邦悍將3連戰則陷入攻勢斷層，棒球畢竟是得分的運動，降下陳子豪可能是平野恵一總教練的失策。
而且攤開本季中信兄弟的先發名單，新秀楊祥禾能在游擊區繳出中規中矩的內容，已實屬不易，攻擊端的的表現不佳，實在難能苛求；捕手高宇杰雖然打擊成績回升，但連續蹲捕體能下滑，也影響攻擊手感。詹子賢、岳政華兩人，開季至今狀況不佳，讓整個攻勢更難串連。
另外防守重視說，雖然角落外野手對於守備要求不高，曾頌恩去年守外野5失誤，今年2失誤；詹子賢去年亦有2失誤，相比之下，陳子豪雖然同樣守備不理想，但去年0失誤、今年1失誤，在目前尚缺乏守備進階數據的中華職棒，看起來其實3人相差不遠，更難看出守備重視說的邏輯性。
昨天5月12日，中信兄弟把老將張志豪註冊，雖然他因傷春訓步調慢，但已在二軍調整一段時間，身體狀況已能負擔整場賽事。或許在本周就可看到張志豪的回歸一軍，試圖提升中信兄弟的整體火力；陳子豪也在二軍持續出賽，期滿後也有機會回歸。
在上周最差的比賽內容後，中信兄弟本季的累積得失分從正轉負為-13分，在攻擊與防守的平衡上，或許此時攻擊比起防守，會更加重要一些，也考驗著過往是守備著稱的平野恵一總教練，在整體野手陣容上的平衡性。
📌單周之星：陳鏞基玉山再起 本周空降打擊王
歷經兩年低潮後，去年陳鏞基繳出3成36、5支全壘打、48分打點，卻錯失聯盟所頒發的東山再起獎。結果今年陳鏞基還能比去年更猛，本季至今結算打擊率高達4成75，另有3支全壘打、22分打點，只差2個打席數，就可空降聯盟打擊王。
上周陳鏞基打擊手感火燙，單周打擊率6成25、1支全壘打、7分打點、10支安打、長打率9成38，都是聯盟第1。統一獅總教練林岳平，季前就規劃陳鏞基是一壘首選，他說：「一壘手需要有不錯的攻擊，而在防守部分，陳鏞基是競爭者裡面最佳。」
為了讓陳鏞基維持較佳的攻擊火力，林岳平會固定安排輪休日，讓陳鏞基能維持體力；另外今年統一獅在亞太棒球中心進行春訓，場地足夠的情況下，每個球員都能夠依照自己的步調做適合的安排，林岳平也給老將們較大的自主空間，不強求快速拉起狀況，反而讓陳鏞基在球季時調整到位。
在官辦熱身賽，陳鏞基出賽5場，12個打席只有2支安打。但身體狀況無虞的情況下，陳鏞基仍被擺進開季名單，顯見教練團對他有一定掌握，開季馬上連5戰安打，開啟本季的好手感，從春訓、自辦
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）
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