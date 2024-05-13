神蹟？非洲女自稱16年不曾吃喝、排泄　「身體狀況極佳」醫看傻

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她在接受外國YouTuber賓斯基（Drew Binsky）採訪時表示，以前和家人住在一起時，每天她都會說自己有吃早餐並去上學，但其實根本沒有，因為她沒有胃口，儘管熱愛烹飪，但她已多年都不想吃喝任何東西。
安芭還說，由於已經16年不曾吃喝，所以也沒有排泄的需求：「我去洗手間的唯一原因是洗澡，我已經16年沒有如廁了。」在成年並結婚生子後，也因此得靠注射葡萄糖來提供胎兒所需營養，產後也無法哺乳。
報導提到，安芭曾前往首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）求醫，經過3年追蹤，醫師確認她的消化道裡沒有食物、水、穢物的痕跡，因此也沒有排便或排尿的需求。安芭還曾前往杜拜和卡達接受醫療檢查，但結果都無任何問題。對於自己的異常，安芭相信是出於神蹟，面對外界質疑，她也歡迎批評者去和她同住幾天，「他們很快就會發現，我確實不需要進食或飲水」。
賓斯基也在個人YT頻道上分享採訪安芭的影片，打下：「 直到我和她待了2天，採訪了我在她村裡能找到的每個人，並聽說了她在杜拜看病的事，我才被說服。 我必須說，沒有真正的證據能打臉她的說法，也許她確實是一個女超人？ 」並歡迎粉絲留言、討論發生在安芭身上的怪事。
有民眾看過影片後在下方留言，認為安芭應該去一位有廣泛聲譽的名醫那再檢查一次，並接受100%的監督觀察，以確定是否只是噱頭；還有人直言，比起她16年不曾吃喝一事，她更好奇安芭是如何在這種情況下，還能懷孕並平安產下健康的孩子；也有自稱來自衣索比亞的民眾說，曾在當地媒體上看過安芭的故事，安芭在成長過程遇到很多困難，挨餓就是其中之一，有一天她向上帝祈求食物，但上帝卻讓她的飢餓感消失，認為「確實不是所有事情，都能用科學解釋」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。