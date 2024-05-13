特赦陳水扁「內藏交易」？郭正亮曝蔡英文、賴清德各自盤算
近日有消息傳出，總統蔡英文有意在卸任前，特赦前總統陳水扁，且已與候任總統賴清德取得共識，引發關注。對此，前立委郭正亮認為，賴清德可能還在猶豫要不要特赦，蔡英文就幫他解套，而蔡英文似乎也有得到她想要的條件，比如賴清德不可能會公布她的論文，以及賴清德為什麼讓顧立雄當國防部長。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮12日在節目《麥玉潔辣晚報》指出，蔡英文本來就反對特赦陳水扁這件事，後勉為其難幫賴清德做，是在幫他解套。而很早就透過媒體去放話，是為了測民調、測水溫，若民調仍反對得很激烈就算了，結果民調反對激烈的程度不如預期。
郭正亮表示，台南是賴清德崛起的地方，所以扁迷給賴清德很大的壓力。賴清德可能在猶豫要不要特赦陳水扁，因為此次總統大選他得票率只有40％、立法院也沒過半，一上台就要做這種引起爭議的事情。
郭正亮認為，蔡英文若特赦陳水扁是在幫賴清德解套，這樣賴清德上任第一年，就不用回答特赦阿扁這個問題，而蔡英文也有得到她的條件，比如賴清德不可能會公布她的論文；還有賴清德憑什麼答應顧立雄當國防部長。他質疑，其中似乎隱藏著交易存在，賴清德的挑戰還是很多。