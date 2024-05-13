被封吵架王！吳釗燮發文「林北一定吵到底」 外交部：接地氣語言
外交部長吳釗燮將於520後回鍋擔任國安會秘書長，他近日為了國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克簽訂援助烏克蘭的密約，不惜與徐巧芯互槓，外交部對徐提告洩密罪，而被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」。吳釗燮更在社群媒體Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」不過，藍營立委認為「林北」的用詞太粗俗，只會耍嘴皮子。對此，外交部今（13）日澄清指出，吳釗燮用的是非常接地氣的語言。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請外交部與國安局專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。國民黨立委馬文君詢問「林北」一般的意義為何？外交部次長田中光回應說，「這是非常接地氣的一個語言，民間常常在用這句話，我的理解是這樣，我可能錯，因為我的台語沒有很好，我沒用過」，馬文君回應說，「我也沒用跟，我第一次說」，田中光回說，「講得很好。」
馬文君追問，這一般是接地氣沒錯，但會在什麼時候講，是我很高傲、我的地位較高或怎樣？田中光說，「我對語言研研究實在是不夠在這裡講，但是語言根據時代不同在變遷，以前我們聽起來可能高高在上，現在聽起來可能是我們兄弟的意思。」
馬文君說，「難怪你可以代表外交部」，今天如果是一般人可以用這樣的用詞，可是代表外交人員遣辭用句都需更精準，拿捏需要有分寸，這部分有非常嚴重的瑕疵。