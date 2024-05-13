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全球豪車輪圈龍頭巧新上市掛牌！漲逾18%　訂單能見度到2030年底

▲巧新於13日以每股70元上市掛牌，開盤價83元，開盤漲幅達18.6%。巧新手握38款新車開發訂單，訂單能見度到2030年底。（圖／巧新提供）
▲巧新於13日以每股70元上市掛牌，開盤價83元，開盤漲幅達18.6%。巧新手握38款新車開發訂單，訂單能見度到2030年底。（圖／巧新提供）

記者許家禎／台北報導

全球汽車輪圈領導廠商巧新今（13）日以每股70元上市掛牌，開盤價83元，開盤漲幅達18.6%。受惠於全球豪華汽車市場之終端消費客群穩固，帶動整體銷量穩健增漲，巧新累積包括JaguarLandRover、Lexus（豐通）、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利、保時捷等共30個國際車廠客戶、42個品牌的合作經驗，加上100％回收再利用之再生鋁料RESAICAL®，亦較原生鋁降低約95%碳排放優勢，目前更已取得六家豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用，創造公司整體訂單能見度長達2030年底，營運也持續寫新里程碑。

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巧新於2000年跨入汽車零組件產業，且自2001年打入通用汽車的GMT800之第一顆輪圈生產，第一只貨櫃出貨以來，以「移動產業鍛造產品解決方案提供者」爲核心，憑藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。

巧新董事長黃聰榮表示，上市是巧新格局進階的象徵，也是公司更上一層樓的開始，公司擁有42個品牌客戶這樣的寶貴資產，未來將擴大與他們的合作，並且運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，積極擴增再生鋁循環經濟的規模。

今日巧新掛牌典禮上更見全球限量車款-勞斯萊斯庫里南BLUESHADOW「幻藍謐影」。為致敬62英里外的太空邊界「卡門線」，打造全球僅62輛，台灣僅此唯一一輛的珍稀車型。CullinanBlackBadge「BlueShadow」私人收藏系列是以探索太空的美麗和神秘的主題現身，展現令人驚豔之姿。

巧新為BlueShadow量產輪圈的唯一供應商，其歷經2年時間與主要客戶勞斯萊斯共同開發設計至量產。此次在輪圈的造型設計上，沿用CullinanBlackBadge輪圈造型。表面處理方面，則於車刀面做透明黑噴塗，與現有CullinanBlackBadge輪圈做區分，並將限量典藏版的BlueShadow「幻藍謐影」提升到更高層次。

巧新優異職人的工藝技術，良好生產品質，是公司能在全球輪圈供應商獲得獨家供應資格，緊密的合作關係也成功接獲主要客戶更多轉單的效應，彰顯巧新為全球豪華跟超豪華車鍛造鋁圈最大供應商的龍頭地位。

全球豪華車市場終端消費客群的需求穩固增加，助力巧新良好的接單動能與掌握較高的訂單出貨排程。巧新明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計之需求高漲，總計已有高達38款新車款訂單，其中在電動車方面，巧新更隨著主要豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款，提供給消費者更豪奢的電動車選擇，接單量隨之穩定成長。

巧新至今已交付32款電動車，2023電動車接單量較2022成長一倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。巧新同時持續執行鍛造製程調整優化、開發設計技術等重要策略執行，以及擴增汽車接單市場範疇，增加鍛造汽車零組件產品，以期目標10年內達成下一個1,000萬顆輪圈出貨，創造巧新營運更上層樓。

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