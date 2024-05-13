全球豪車輪圈龍頭巧新上市掛牌！漲逾18%　訂單能見度到2030年底

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巧新董事長黃聰榮表示，上市是巧新格局進階的象徵，也是公司更上一層樓的開始，公司擁有42個品牌客戶這樣的寶貴資產，未來將擴大與他們的合作，並且運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，積極擴增再生鋁循環經濟的規模。
今日巧新掛牌典禮上更見全球限量車款-勞斯萊斯庫里南BLUESHADOW「幻藍謐影」。為致敬62英里外的太空邊界「卡門線」，打造全球僅62輛，台灣僅此唯一一輛的珍稀車型。CullinanBlackBadge「BlueShadow」私人收藏系列是以探索太空的美麗和神秘的主題現身，展現令人驚豔之姿。
巧新為BlueShadow量產輪圈的唯一供應商，其歷經2年時間與主要客戶勞斯萊斯共同開發設計至量產。此次在輪圈的造型設計上，沿用CullinanBlackBadge輪圈造型。表面處理方面，則於車刀面做透明黑噴塗，與現有CullinanBlackBadge輪圈做區分，並將限量典藏版的BlueShadow「幻藍謐影」提升到更高層次。
巧新優異職人的工藝技術，良好生產品質，是公司能在全球輪圈供應商獲得獨家供應資格，緊密的合作關係也成功接獲主要客戶更多轉單的效應，彰顯巧新為全球豪華跟超豪華車鍛造鋁圈最大供應商的龍頭地位。
全球豪華車市場終端消費客群的需求穩固增加，助力巧新良好的接單動能與掌握較高的訂單出貨排程。巧新明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計之需求高漲，總計已有高達38款新車款訂單，其中在電動車方面，巧新更隨著主要豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款，提供給消費者更豪奢的電動車選擇，接單量隨之穩定成長。
巧新至今已交付32款電動車，2023電動車接單量較2022成長一倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。巧新同時持續執行鍛造製程調整優化、開發設計技術等重要策略執行，以及擴增汽車接單市場範疇，增加鍛造汽車零組件產品，以期目標10年內達成下一個1,000萬顆輪圈出貨，創造巧新營運更上層樓。