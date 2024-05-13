要「返核」了嗎？傳核電廠「擬延役20年」 台電駁：尚未有共識
準總統賴清德520就職前夕，和碩董事長童子賢近日兩度提及核能可能性，主張核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭新型核電廠。先前曾傳出賴清德屬意童子賢擔任行政院長，故新政府是否將重啟核電佈局再度成為話題焦點。雖然童子賢拒絕成為新任閣揆的邀請，國立清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏卻在臉書透露，童曾跟他說，接受邀約擔任民進黨智庫副董事長，是要把不同的聲音帶到民進黨。
記者鄭妤安/台北報導
「返核」聲浪再起，監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義「開出第1槍」，表示因近期台灣地震頻傳，針對目前核一、核二、核三等3座核電廠的防震能力表達憂慮，已對此申請自動調查，並指出各核電廠的安全程度是否足夠，核電廠無論除役或延役，其後續安全工作為何，是否需要補強，以及所需經費及工期等問題，皆有深究必要，將深入調查。
監察委員申請將針對看台核能廠耐震能力，邀專家學者共同為核安把關，然而時機點過於巧合，被在野黨質疑是反核派的政治表態。監委田秋堇指出，此調查並非完全為了核電延役問題，而是因在幾10年內都會有找不到乾式貯存場的風險，萬一遇到大地震，會不會發生像福島核災存有疑慮，且其中核三廠在面臨地震時是最為危險的。
李敏則表示，對於台電發電結構的致命弱點，唯一解方是「非核家園」改弦易轍，「返核之路」是當務之急，最快、最節省資源的作法是核一、二、三廠延長年限，與核四商轉。
核一、核二已經除役，核三廠1號機運轉執照將在今年7月底結束，目前國民黨已提案修改《電業法》，讓非核家園條款解套，核電延役。日前傳出若朝野達成共識將核電延役，台電傾向一次就延役20年，比較符合經濟效益，對此，台電發言人蔡志孟回應，尚未有共識之前，「台電沒有所謂覺得要延多久」，各國核電延役年限也不見得這麼長。
綜合上述，發展核能需兼顧能源與經濟，當中的平衡如何取得社會共識，成為新政府上任後的首要挑戰。