快訊／三重祖孫命案！二女婿遭移送地檢署 說詞有疑點檢方再釐清
新北市三重區發生祖孫3屍命案，24歲兇嫌張姓男子於12日被警方逮捕到案，他供稱徒手掐死陳姓妻子與岳母及繼子，但說詞與檢方初步勘驗有所出入，13日上午，警方依法將張男移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後是否會聲押？還要再進一步釐清案情。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳家大女兒因與母親妹妹無法聯繫，直覺有異狀，因此於11日下午，帶著鎖匠前往三重住處查看，未料卻發現屋內3人早已死亡。而嫌犯張男落網後供稱，於5月1日殺害妻子陳女，之後又想起與岳母有40萬借貸，因此一不做二不休，將岳母與3歲繼子通通殺害，伴屍5天之後，帶者愛犬「糯米」逃亡台中，但被員警掌握行蹤，12日於台中西屯區出租套房被逮捕。
而張男落網後，抱著愛犬「糯米」被押往警局，有知情人士透露，張男被逮後態度十分冷靜，甚至還有說有笑，不斷關切愛犬「糯米」的狀況，卻對殺害3人的經過顯得冷漠。他向警方供稱，5月1日因財務問題等與妻子爭吵，因此殺害妻子後，又於隔天殺害岳母與3歲繼子，伴屍5天之後，搜刮家中10萬元現金、帶著「糯米」逃往台中。
13日上午，張男被移送新北地檢署偵訊，下午檢方將會同法醫進行解剖，因張男落網後供稱徒手掐死3人，但3具遺體因腫脹腐敗，外觀看不出無明顯外傷，張男的說詞和檢方初步相驗結果有出入，因此許多細節尚待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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