39歲賴薇如子宮外孕痛失孩子！母親節公開小孩房：我缺真正的嬰兒
今年39歲的賴薇如是「綜藝節目常客」，2024年與邱樂偉結婚，兩人愛情長跑6年，婚後積極「做人」，3月嘗試試管嬰兒卻遇上機率極小的子宮外孕；昨（12）日適逢母親節，她公開為小孩準備的房間，有感而發的發文說：「我缺的是一個真正的嬰兒。」
記者黃雅琪／綜合報導
賴薇如昨日發文祝福天下所有的母親佳節愉快：「祝大家母親節快樂！想成為媽媽的，今年沒能成為媽媽的朋友們，希望明年大家都能一起過！」並公開自己為小孩準備的房間：「我相信我未來的小孩會很幸福，我都這樣呼喊他們，希望他們睜大眼睛投胎，不要去找虐童的爸媽。」房內有各式各樣的衣服帽子、玩具、童書，顯見她想要孩子的心。
賴薇如坦言，每次出國都會替未來的小孩買禮物：「自從有生小孩的念頭後，身邊的朋友們開始送上寶寶的產品，二手的、全新的，多到好像我真的有一個小孩！」朋友熱情送禮，送到賴薇如直呼已經不缺任何東西了：「唯一缺的是一個真正的嬰兒，現在整理房間，怎麼覺得好像一些電影情節，那些失去小孩的媽媽們⋯⋯有點傷感。」
※【NOWnews 今日新聞
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