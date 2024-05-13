家登小金雞家碩掛牌上櫃 股價大漲3成！展現蜜月行情
家登小金雞家碩今（13）日以每股216.8元掛牌上櫃，早盤大漲81元，來到298元，漲幅3成以上。家碩原本是家登旗下設備開發部門，在2016年分割成獨立子公司，其業務及技術著重於半導體製程中EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌之台灣半導體設備製造商。
記者許家禎／台北報導
家碩技術與產品發展上，除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用外，並專注客戶需求與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。此外，於2020年收購昇和精技股份有限公司，將業務觸角延伸到PVD真空鍍膜和相關設備領域，擴展核心技術。家碩目前已成功獲得晶圓代工龍頭、美系IDM及記憶體大廠的肯定。
家碩今年第一季營收新台幣3.31億元，年增12.8%，稅後淨利5109.5萬元，EPS 1.87元，營運表現亮眼。家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，公司看好未來發展，以目前全球半導體市場趨勢來看，估家碩今年營運有機會有雙位數成長。
家碩日前法說會表示，公司的競爭力是與大客戶長期一起技術開發，是高度客製化產品，客戶不會輕易更換，且與母公司家登紫外光光罩傳送盒（EUV POD）搭配銷售，具有高技術專利保護。家碩與家登也全力發展高效能極紫外光光罩傳送盒相關之保護、充氣、儲存技術，已取得台南科學園區第三期土地，預計興建5000坪工廠以因應未來產能成長需求。