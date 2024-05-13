媒體稱藍杯葛520成「歷史罪人」 黃揚明：非皇帝即位須萬民擁戴
準總統賴清德520就職在即，國民黨團書記長洪孟楷稱，黨團一致認為520當天必須留在立法院，不會出席就職典禮，《中國時報》社論稱國民黨杯葛520，將成歷史罪人，對此資深媒體人黃揚明表示，杯葛如果是指不出席，這種「杯葛」還真的太廉價了，中華民國不是威權國家，總統就職不是皇帝即位，需要萬民擁戴，認為不出席不等於「杯葛」，出席也不見得代表「支持」。
記者陳威叡／台北報導
《中國時報》社論稱國民黨杯葛520將成歷史罪人，對此黃揚明說，標題中的「杯葛」，如果是指不出席，那這種「杯葛」還真的太廉價了。黃揚明表示，中華民國不是威權國家，總統就職不是皇帝即位，需要萬民擁戴；在野黨的政治人物要不要去總統就職典禮都是各自的政治決定，不出席不等於「杯葛」，出席也不見得代表「支持」。
黃揚明指出，2016年5月20日，時任國民黨主席洪秀柱出席了蔡英文的就職典禮，蔡英文還特地在臉書發文感謝洪秀柱的氣度，「但這8年，國民黨與民進黨的互動有因此和解？」
黃揚明也提及《聯合報》報導，無論是前總統陳水扁、馬英九或蔡英文，初次當選總統後、就職總統前，都有安排向其他政黨政治領袖請益行程，唯獨賴清德1月13日當選後，並無此安排，「未來4年朝野要和解，恐怕比登天還難。」
最後黃揚明說，朝野和解，從來都是說得比做得容易的事，也是一個巴掌拍不響的事。執政者沒有誠意要和解，在野黨自己貼上去，那只是熱臉貼冷屁股而已。