視察羊稠厝滯洪池抽水平臺　黃偉哲盼超前部署防汛整備

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水利局表示，羊稠厝排水長度約2公里，流域面積約270公頃，涵蓋範圍包含學甲三慶里之頂洲、紅茄萣、新芳等聚落，保全居民約2,000人，而地方產業則以養殖漁業及農業為主要發展。
有鑑於先天地勢低窪，為保障市民免於水患，市府主要透過治水對策進而採取排水護岸整建疏洪，並搭配設置滯洪池與抽水站來加速低地洩洪，此外，自101年完成羊稠厝抽水站3cms及1.3公頃滯洪池，且依循妥善操作及落實日常維護，達到有效改善沿海社區易淹水特性。
台南市府團隊秉持著多一分準備便少一分災害之理念，積極向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫核定辦理「學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程」，全案已於今(113)年3月完成正式啟用，總計投入經費為1,630萬元，以促使抽水量能之增加及蓄洪量兩項效能的提升。
同時藉由活化羊稠厝抽水站預留空間，增設應急抽水井(1,100m3)、調壓井及出流箱涵，完工後至多可達配置6組移動式抽水機進駐，最大排洪量達每秒3噸容量(目前已安裝每秒2.2噸容量)，另亦透過降低池區呆水位，可額外再提供1.3萬噸預留蓄洪，以因應未來極端降雨事件變化，預期能將頂洲、紅茄萣、新芳等聚落淹水風險降至最低。