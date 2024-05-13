原拒出席賴清德520就職！蔣萬安改口：若能調整市政行程就參加
對於是否出席520總統就職典禮，國民黨內部要角看法不一，雙北市長皆以市政行程為婉拒出席。不過，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣則表態將北上出席。台北市長蔣萬安今 (13)日表示，他已經請同仁去聯繫，看是否能夠調整市政行程。如果可以，就會出席520就職典禮，如果沒有辦法，還是祝福新任政府未來的施政一切順利。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席萬華區里長座談會，會前接受聯訪，針對盧秀燕跟江啟臣將參加520的總統就職典禮，是否會跟著去?蔣萬安說，包含這一次所安排的日本出訪以及520就職典禮都非常重要，所以他已經在今天公佈了訪日行程的確定行程，同時他已經請他的同仁去聯繫，看是否能夠調整市政行程。
蔣萬安說，如果可以，他就會出席520就職典禮，但如果沒有辦法，還是依然祝福新任政府未來的施政一切順利，也能夠更直接的來回應民眾的期待。
媒體追問希望準總統賴清德的演講的多著墨在哪一塊？兩岸還是能源？蔣萬安表示，這兩個部分包括用電的穩定跟能源政策，以及如何維持區域的和平穩定，我想這些都是民眾非常期待。
媒體問今天下午戰鬥藍會舉行挺立委徐巧芯的記者會，會來隔空來聲援嗎？蔣萬安說，他之前都已經說過，身為民意代表國會議員反映民意，依法監督施政這是天經地義，那被監督的機關有責任清楚對外說明就好，這個本來就非常正常。