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中職／富邦萌萌PET隊集合啦！6/1、6/2開放寵物席　門票售價550元

▲富邦悍將「萌萌PET隊」6月1日、2日集合啦！「PET隊夥伴席」限定開賣還有毛孩大禮包等你拿。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將「萌萌PET隊」6月1日、2日集合啦！「PET隊夥伴席」限定開賣還有毛孩大禮包等你拿。（圖／富邦悍將提供）

記者林之越/綜合報導

初夏的午後，最適合與毛小孩們同樂，呼叫萌萌們集合啦！6月1日（六）、2日（日）悍將邀請毛小孩們一起來參加「萌萌PET隊」!主題日限定「PET隊夥伴席」將於5月16日（四） 12:30起於富邦悍將售票網開始販售，歡迎悍將家人帶著萌寵夥伴一起到新莊城堡加入萌萌PET隊，一同為悍將熱血應援，與毛小孩們一起享受棒球時光！

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富邦前年「寵物同樂席」獲好評　再推「PET隊夥伴席」

帶著毛小孩們來到新莊棒球場一起看球吧！前年悍將首度推出「寵物同樂席」獲得家人們好評，今年再度推出「PET隊夥伴席」在萌萌PET隊兩天主題日限定登場，當日A11-A13區為寵物特別席位，全區採取自由入座，門票售價為550元，購買該區門票可攜帶一隻寵物入場，還可以獲得毛孩專屬「悍將寵物摺疊碗」一個。

▲富邦悍將推出「PET隊夥伴席」在萌萌PET隊兩天主題日限定登場，門票售價為550元，購買該區門票還可以獲得毛孩專屬「悍將寵物摺疊碗」一個。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將推出「PET隊夥伴席」在萌萌PET隊兩天主題日限定登場，門票售價為550元，購買該區門票還可以獲得毛孩專屬「悍將寵物摺疊碗」一個。（圖／富邦悍將提供）
另外，還有毛孩乾杯、臭味滾、陪心寵糧和沙發馬鈴薯等多個品牌共同提供專屬毛孩的大禮包以及2024年全台最大、7/5-7/8首度在南港雙樓層1F、4F盛大展出的展昭台北寵物用品展門票(市價$200元/張)，全部都要送給購買「PET隊夥伴席」的悍將家人及毛小孩們！

專屬寵物放電站　場外再加碼闖關活動

為了迎接毛小孩們來到新莊棒球場，場外將打造專屬萌萌們的「PET隊夥伴放電站」，各種寵物公園的遊樂設施搬進場邊，讓萌寵們可以自由穿梭玩耍，也可以跟主人一起合影留念，另外還有專屬 PET隊夥伴的闖關活動「毛起來吃-定力大挑戰」、「毛起來蓋-萌掌拓印」，讓家人與毛小孩留下專屬回憶！

主題日限定「PET隊夥伴席」將於5月16日（四）12:30起於富邦悍將售票網開始販售，席次數量有限，售完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。


PET隊夥伴席注意事項：

1.攜帶之寵物限制30公斤以下。

2.寵物僅可於管制區域內落地，且須以牽繩管控；除上述區域外，寵物不可落地，皆需使用提籃或推車等裝載，飼主可評估寵物適合之攜帶方式。

3.由於球場天氣悶熱且吵雜，請評估寵物之身心狀態再進行購票。

4.請注意比賽飛球及寵物互動狀況，飼主應盡保護之責任，若發生意外或衝突請自行負責。

5.如遇因雨延賽，相關活動調整將另行公告。

6.贈品項目如有異動，以主辦單位實際提供為主。

7.主辦單位富邦悍將球團保有活動最終解釋、變更及終止之權利。


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