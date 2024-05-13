土洋上週五買7.6萬張 陽明再拉漲停至66.6元！本月股價已漲近3成
航運股近期重新揚帆，今（13）日類股指數再度大漲逾4%，資金也聚集到航運股，資金成交比重來到將近3成。貨櫃、散裝族群全面大漲，其中又以陽明、萬海表現最強勁，雙雙亮燈漲停。
記者陳郁柔／台北報導
陽明受到運價支撐挹注，4月營收149.44億元、年增35%，今年累計前4月合併營收來到587.46億元、年增22.4%。此外，上週五也公布第一季財報，合併營收為438.01億元，稅後純益為93.79億元，年增高達175.7%。並且跟上一季相比由虧轉盈，EPS達2.69元。
針對第二季，陽明表示，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，加上通膨趨緩，各國央行可能降息，而地緣政治衝突升溫仍持續對全球經濟造成重大影響。也因此，法人看好在運價回升，歐洲與北美線將有好表現，第一季毛利率有望站回25%以上，單季EPS上看3.5元。
陽明近幾日表現強勁，今日股價再度亮燈漲停來到66.6元，一舉寫下去年7月3日以來的新高，雖然距離全數填息價69.3元仍有相當差距，但的確是大大邁進一步。此外，從4月19日起，投信幾乎天天站在買方，上週五買超張數更一舉擴大到1.3萬張，外資也同樣加碼6.3萬張，土洋同喊買再再為陽明股價上攻增添柴火。