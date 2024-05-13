吳釗燮發文稱「林北戰到底」！徐巧芯反嗆：他是林北、我就是老娘
外交部長吳釗燮將於520後回鍋擔任國安會秘書長，他近日為了國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克簽訂援助烏克蘭的密約，不惜與徐巧芯互槓，外交部對徐提告洩密罪，而被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」。吳釗燮更在社群媒體Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」對此，徐巧芯今（13）日反嗆，如果他是林北、我就是老娘，並說「我不覺得他是我爸爸」。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請外交部與國安局專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。國民黨立委馬文君詢問「林北」一般的意義為何？外交部次長田中光回應說，「這是非常接地氣的一個語言，民間常常在用這句話。」
徐巧芯結束質詢後受訪，媒體詢問吳釗燮發文說，「面對無理的質疑，林北一定吵到底！」徐巧芯開玩笑，「如果他是林北、我就是老娘。」一個外交部長做到這樣很無聊。
媒體詢問覺得吳釗燮是吵架王嗎？徐巧芯說，「還好啦，他有吵贏誰過嗎？」媒體追問那妳跟他比呢？徐巧芯說，她在質詢時都是很平和的態度，很少吵架的，除非官員太機車，上次質詢吳釗燮時也可以聽得出來她的語氣非常平和，是吳釗燮EQ太差，突然發狂，要去檢討吵架王是自己跟自己吵架，還是跟別人吵架。
媒體問認同「林北是稱兄道弟的說法嗎？」徐巧芯說，「林北是我是你爸爸，所以田光中次長是有非常高的求生慾，或是對台語不懂」、「林北是我是你爸爸，一個外交部長認為是全民老爸，我也尊重他，但我不覺得他是我爸爸。」