台股創高但「台塑四寶」弱勢還能買嗎？謝金河喊：樂見轉型迎挑戰

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財信傳媒董事長謝金河日前以「行到水窮處，樂見台塑尋轉型！」為題po文。他說近來台塑集團新聞突然變多了，這是在去年台塑，台化本業雙雙出現史上罕見的營業利益虧損。在台股不斷創新高的路上，台塑集團旗下四寶股價卻頻頻創新低。
謝金河指出，為了扭轉頹勢，集團總裁王文淵率先宣示整個集團斥資百億朝Ai布局，已經完成1225件，創造62億元的效益。二是王瑞瑜領軍斥資百億元以上增資台塑新智能，可能跟中國的電池大廠國軒高科㩗手合作，進軍電池產業。隨後台塑也宣布和日本德山株式會社合資，進軍半導體的特用化學品市場。
謝金河表示，從王永慶，王永在兩昆仲㩗手打拼半世紀的台塑集團，向來以卓越的經營效率，不斷降低成本，把競爭對手打到毫無招架之力，這些年遇到中國國家隊產能全開，價格殺戮，也走到困窘的地步。這個時候，在困境中尋找轉型，值得正面看待。
謝金河提到，數字台灣節目特別邀請立凱董事長張聖時上節目現身說法，他提到立凱在2005年後是全球最大的電池正極材料廠，但是到2018年中國介入這個產業，使立凱年年賠大錢，2021年最慘虧掉近一個股本，這些年都靠增資苦撐待變。他說過去三年來，不斷的提醒台灣的企業主一定要避開中國國家補貼，標準規格，大量生產的產業！水泥，鋼鐵，石化業至少我已經說了三年。
謝金河表示，這些年，最早用行動帶領台泥轉型的是張安平，台泥的水泥面臨中國殺戮，台泥把水泥轉向土耳其及葡萄牙，這些年，台泥在轉型過程中的投資超過1600億元，這些投資都在等待收成。張安平感嘆台灣的傳統產業轉型，台泥最早，但是轉型的陣痛是很痛苦的。他強調，台塑集團才正要開始，這條轉型之路，勢必滿佈荊棘，也充滿挑戰。