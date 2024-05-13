包辦成交量排行榜、資金匯集至航運股 拉「積」盤！台積電漲20元
台北股市今（13）日表現強勁，在台積電、航運股領攻之下，早盤一度大漲225點、來到20933點，再創歷史新高點。可惜隨後獲利了結賣壓湧現、壓抑漲點，午盤上漲165.14點或0.8%，來到20873.98點，預估成交量為4400億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤走高之際，中小型股卻逆勢走低，櫃買指數衝高後立即跳水翻黑，午盤下跌0.31點或0.13%，來到247.34點，預估成交量為800億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：陽明、長榮航、華航、長榮、萬海；午盤個股成交值排行榜前五名為：長榮、台積電、陽明、奇鋐、萬海。
權值股權數走高，台積電一度來到825元、挑戰盤中最高價826元，午盤上漲20元或2.49%、來到822元；明天要召開法說會的鴻海上漲2.5元或1.47%、來到172元，再寫16年來新高價；聯發科則是上漲10元或0.91%、來到1105元。
今日盤面最大亮點在於航運股，人氣聚集、成交比重上升來到將近3成的位置，主要是財報表現亮眼，以及市場看好運價後市表現，有望挹注財報成長，激勵貨櫃、散裝股都有表現，陽明、中櫃、萬海亮燈漲停，長榮上漲逾7%，台驊投控上漲逾5%，新興上漲逾4%。