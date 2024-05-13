四叉貓申請5/18徐家樓下路權「朝聖」！徐巧芯喊：歡迎
國民黨立委徐巧芯住家因都更爭議被曝光後，她自爆每一天都有人來拍照、騷擾，日前更大動作到警局怒告騷擾者「跟騷法」。為此，網紅「四叉貓」劉宇向台北市警局申請5月18日徐家門口路權，要開放民眾朝聖。徐巧芯今（13）日表示「歡迎」，並稱跟騷者在社群媒體刊登她的照片、分享穿搭，讓她覺得噁心。
記者呂炯昌／台北報導
針對「四叉貓」申請18日她家路口的路權，徐巧芯今日在立院受訪表示，「我很歡迎，如果他們要用這樣的方式取得社會的支持，我也不是很清楚。」
媒體問有民進黨立委稱她過去也去賴清德的萬里老家打卡，徐巧芯表示，賴清德老家是違建，連建照都沒有，她家適合法居住的範圍，自己花錢去買的，完全不一樣，而且賴清德家裡面沒有住人，住得都是維安人員，動用納稅錢去保護一個沒有住的家，跟她家是有住人是完全不一樣的事，要針對此事喚起大家記憶，完全是把大家當金魚腦。
媒體詢問有律師說提告騷擾者「跟騷法」難以成立，徐巧芯表示，因為他在其他IG很變態放了她所有的照片，可能不只來過一次她家，還說爬完山之後要來她家，涉及性跟性別相關符合「跟騷法」的規定，還有在臉書蒐集她的照片、看她的穿搭，看他的IG讓她覺得噁心。