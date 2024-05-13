快訊／傅孟柏當爸了！娶回相愛11年美女經紀人 甜蜜捧孕肚照曝光
演員傅孟柏憑《最後的詩句》拿下金鐘視帝，2023年再以《本日公休》奪北影影帝。傅孟柏和經紀人女友安安愛情長跑11年，傅孟柏今（13）日迎接37歲生日，在臉書曬出女方孕肚照，宣布成為人夫和爸爸的雙重喜訊：「謝謝妳，讓我有機會學習愛。」
記者黃雅琪／綜合報導
傅孟柏與經紀人女友安安交往11年，是圈內人都知道的事情，兩人早已視彼此為靈魂伴侶看待；今日適逢傅孟柏37歲生日，他在臉書告白安安說：「2013年我們認識了彼此，今年是在一起的第11年，謝謝這些年所有的包容與呵護，謝謝我們一起經歷過的那些大喜大悲，謝謝所有的歡笑與爭吵，謝謝妳，讓我有機會學習愛。」
接著，傅孟柏又宣布自己同時獲得兩種新身分：「而今天是我37歲生日，藉此想跟大家分享一點喜悅，就是⋯⋯我除了成為人夫，還要成為爸爸了。」坦言心情上很緊張，但就告訴自己不要有太多預設立場：「一切都是最好的安排，謝謝所有的所有，也祝大家平安喜樂。昨天算是第一個母親節吧？可以一起祝安安母親節快樂嗎？」文字間無限寵溺愛妻。
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