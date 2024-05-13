台股今年迄今漲3000點！總市值增加9兆多、股民卻因台積電無感
台積電今（13）日再創天價，早盤來到825元，帶動台股大盤也走高，早盤一度漲200多點、來到20933點，挑戰21000點，而回顧今年台股迄今就漲了3000點，漲幅近17%，至於總市值今年增加9兆371億元，若以2023年全年增加12.5兆元來看，今年還走不到一半，市值就已經超越去年成績一半以上，但台積電多次上演「一個人的武林」，因此股民可能不太有感。
記者許家禎／台北報導
今年初台股指數約在17853點，今日攻高到20933點，今年迄今增加3000多點，漲幅16.7%。市值部分，根據證交所資料顯示，去(2023)年12月29日台股總市值為56兆8421億元，至今年5月10日，來到65兆8792億元，今年來總市值增加9兆371億元。
而證交所統計4月最新開戶人數為1278萬人，算算等於每位股民今年以來已經賺了70多萬。不過，由於今年以來台積電多次上演「一個人的武林」，因此股民可能大多無感。
台積電今年初股價593元，今日約在820元，今年共漲227元，漲幅38.2%，市值則從今年初約為15.3兆，到今天市值約21.27兆，算算台積電今年市值共增加5.97兆元。而台股今年總市值增加約9兆371億元，若扣掉台積電市值只剩下3兆元，算算每位股民變成只賺23萬多。