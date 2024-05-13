贈勳賴清德、陳建仁　蔡英文：一起留下一個「世界的台灣」

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蔡英文致詞表示，今天的授勳典禮是要感謝各位以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為了下一代，打造一個更好的國家。
蔡英文指出，像是「現在不做，馬上就會後悔」的年金改革，在她2016年上任後的一個月，就召開委員會會議。歷經無數次的討論後完成改革，確保未來世代的福祉。
蔡英文提到，同時也推動前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定國家發展基業，這個基礎同時也提升台灣產業競爭力，讓台灣經濟脫胎換骨。
蔡英文說，能源轉型也不再只是政策白皮書上的文字。現在台灣已經有亞洲最大的風場，仍然持續地在積極發展綠能，為下一代創造永續的未來。
蔡英文表示，為了追求社會真正的和解，在促轉會和原轉會的努力下，進行更全面的轉型正義工作。希望過去的歷史不要再成為台灣分裂的原因，而是讓大家匯聚在同一條道路上的契機。就像是婚姻平權，在走過風雨之後，都看到不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。
蔡英文指出，這些改革都是台灣民主的進程。在這個過程中，也推動國防改革，像是在天上飛的勇鷹號，以及未來要潛在海裡的海鯤號，都展現台灣自我防衛以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定台灣，也持續深化與台灣的合作。
蔡英文認為，台灣邁向公平正義、走向世界的這條路，也因為各位在崗位上，展現專業及責任感，努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓台灣民主更加深化，也讓社會上不同價值觀的人可以平等對話。
蔡英文感謝賴清德，和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎。他對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一階段的台灣，帶來更多進步和改變；也感謝陳建仁和鄭文燦帶領各部門有效協調、成功推動許多重大政策，增進人民福祉，打造溫暖堅韌的台灣。
蔡英文說，她也要謝謝每一位台灣人民。在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當都秉持讓台灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為台灣的改變感到自信和光榮。
最後蔡英文再次感謝現場每一位執政團隊的夥伴，一起留下一個「世界的台灣」。相信未來無論在任何崗位上，都會繼續為台灣一起努力打拚。
陳建仁致詞表示，首先感謝總統在2016年開始，召集大家進入執政團隊一起同甘共苦，儘管經歷很多艱難，仍然打造出一條康莊大道，讓台灣能夠向前邁進。
陳建仁也以6個名詞來形容執政團隊，第一，勇敢改革創新的團隊。誠如總統提到的年金改革、婚姻平權、綠能發展、前瞻建設、轉型正義及人民權益保障，都是別人不敢做或想很多年的事情，「但我們終於做到。」
陳建仁說，第二，講求效率的團隊。短短幾年，前瞻建設使台灣的建設大幅成長，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣的「基礎建設」類從2016年的世界第19名進步至2023年第12名。COVID-19防疫也讓全世界看到台灣的效率， 2020年時有252天零確診，並且自當年開始，過去4年的經濟成長平均是亞洲四小龍第1位；疫後發放6000元現金、推動T-Pass等政策，也都很有效率地進行跨部會整合協調，達成目標。
陳建仁接著說，第三，提升國家競爭力的團隊。台灣在IMD世界競爭力排名第6名，如果在2000萬人以上的國家則排名第1，而且是連續3年排名第1。此外，在美國智庫傳統基金會發布的《2024經濟自由度指數》中，台灣是全球第4名；IMD的「每千人研發人力」是世界第1、數位競爭力則是全球第9名，台灣的國家競爭力在這段期間大幅提升，也讓全世界看到台灣。
陳建仁指出，第四，捍衛自由民主人權的團隊。根據英國《經濟學人資訊社》（EIU）公布的「2023民主指數」報告，台灣為亞洲第1；國際教育成就評鑑協會（IEA）辦理的國際公民教育與素養調查研究報告顯示，台灣8年級生的公民素養為全球第1，這也代表108課綱確實帶領孩子走向更好的未來。
陳建仁說，第五，照顧弱勢的團隊。認為一個好的政治家，要像牧羊人一樣將羊照顧好，並將羊帶到青草地溪水旁，而執政團隊實際上也實現了教宗方濟各所說的「真正的權力是服務」。
陳建仁接著說，第六，全球驚艷的團隊。不管在防疫、科技產業、醫療、保健，都讓全世界驚艷且羨慕，相信都是因為總統的卓越領導，以及在座受勳者的努力。總合來說，執政團隊就是「行公義、好憐憫、常存謙卑的心」。
陳建仁表示，2016年總統當選時，鼓勵大家一定要謙卑、謙卑、再謙卑，而大家確實是一個謙卑的行政團隊。他也要祝福總統卸任後，能符合聖經上的一句話「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」，相信總統的信仰就是福國利民，也讓大家有機會加入她的團隊，做到這一點。
最後，陳建仁也祝福今天受贈「中山勳章」的賴清德，相信未來在他的卓越領導之下，台灣一定會走向更光明、美好及燦爛的未來，讓台灣在國防、外交、兩岸經濟、社會、醫療、科技的發展都更上層樓。