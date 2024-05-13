藍委不滿吳釗燮喊「林北」！國安局搬「他馬的」法院見解救援

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國民黨立委馬文君質詢關切，在外交事務上「林北」的意義是什麼。田中光答詢，這是非常接地氣的語言，且民間常使用，但本身因為不熟悉台語並未用過；馬文君詢問，這一般是接地氣沒錯，但會在什麼時候講，是我很高傲、我的地位較高或怎樣？田中光說，「我對語言研研究實在是不夠在這裡講，但是語言根據時代不同在變遷，以前我們聽起來可能高高在上，現在聽起來可能是我們兄弟的意思。」
馬文君認為，外交人員用字遣詞應拿捏分寸，外交部長的用詞已有嚴重瑕疵。
國民黨立委賴士葆同樣關切「恁爸」用語，並質疑是否粗話。檢察官出身的徐錫祥答詢說，法院實務見解不一定會認定是粗話，因為同樣的話在不同情境說出來，會有不同意義，例如「他馬的」有時候可能是口頭禪，法官有時也會認知並非刻意侮辱。
立委賴士葆也詢問田中光的看法，外交部官員沒有去看一下？這樣的（準）國安會秘書長，以後發文給外交部是否也要寫「林北」？外交部政務次長田中光聞言疑惑地詢問，這有見諸文字嗎？公文書沒有看到啊？田中光指出，這是長官（吳釗燮）的話，他不予批評，但還是要看在什麼場合說出這句話，不過據他了解，吳釗燮並非在政府機構場域說出來。
賴士葆結束質詢後，隨後由民進黨立委邱志偉上台質詢，他一開頭就忍不住批評，「可惜了，竟在外交及國防委員會寶貴的質詢時間，討論『林北』是不是髒話」。