呂家愷遭威脅「相堵欸丟」？徐巧芯曝光完整對話：這人很雙面

藍委不滿吳釗燮喊「林北」！國安局搬「他馬的」法院見解救援

▲外交部日前用Threads帳號分享外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」照片。（圖／翻攝自外交部Threads）
▲外交部日前用Threads帳號分享外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」照片。（圖／翻攝自外交部Threads）

記者呂炯昌／台北報導

外交部長吳釗燮近日為了國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克簽訂援助烏克蘭的密約，不惜與徐巧芯互槓，外交部對徐提告洩密罪，而被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」。吳釗燮日前更在社群媒體Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」不過，國民黨立委卻質疑官員用「林北」說法不妥，已有嚴重瑕疵。國安局副局長徐錫祥今（13）日引述法院見解說，有時法官也會認定「他馬的」是口頭禪，沒有刻意侮辱人的意思。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國安局、外交部專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。

國民黨立委馬文君質詢關切，在外交事務上「林北」的意義是什麼。田中光答詢，這是非常接地氣的語言，且民間常使用，但本身因為不熟悉台語並未用過；馬文君詢問，這一般是接地氣沒錯，但會在什麼時候講，是我很高傲、我的地位較高或怎樣？田中光說，「我對語言研研究實在是不夠在這裡講，但是語言根據時代不同在變遷，以前我們聽起來可能高高在上，現在聽起來可能是我們兄弟的意思。」

馬文君認為，外交人員用字遣詞應拿捏分寸，外交部長的用詞已有嚴重瑕疵。

國民黨立委賴士葆同樣關切「恁爸」用語，並質疑是否粗話。檢察官出身的徐錫祥答詢說，法院實務見解不一定會認定是粗話，因為同樣的話在不同情境說出來，會有不同意義，例如「他馬的」有時候可能是口頭禪，法官有時也會認知並非刻意侮辱。

立委賴士葆也詢問田中光的看法，外交部官員沒有去看一下？這樣的（準）國安會秘書長，以後發文給外交部是否也要寫「林北」？外交部政務次長田中光聞言疑惑地詢問，這有見諸文字嗎？公文書沒有看到啊？田中光指出，這是長官（吳釗燮）的話，他不予批評，但還是要看在什麼場合說出這句話，不過據他了解，吳釗燮並非在政府機構場域說出來。

賴士葆結束質詢後，隨後由民進黨立委邱志偉上台質詢，他一開頭就忍不住批評，「可惜了，竟在外交及國防委員會寶貴的質詢時間，討論『林北』是不是髒話」。

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