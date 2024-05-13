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《假面騎士555》推出20週年紀念作品！村上幸平5／25北中南見影迷

▲村上幸平（左）在《假面騎士555 20th 復活的天堂》扮演經典角色「草加雅人」，他將於5月25日、26日與台北、台中、高雄3地影迷見面。（圖／華映娛樂）
▲村上幸平（左）在《假面騎士555 20th 復活的天堂》扮演經典角色「草加雅人」，他將於5月25日、26日與台北、台中、高雄3地影迷見面。（圖／華映娛樂）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本電視劇《假面騎士》於1971年起首播，為了迎接《假面騎士系列》第4部平成系列特攝作品《假面騎士555》20週年，原班人馬半田健人、芳賀優里亞、村上幸平等人攜手新生代演員福田瑠美香推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》，系列主演之一的村上幸平今（13）日也宣布將於5月24日抵台，25日至26日前往台北、台中、高雄與影迷見面。

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▲《假面騎士555 20th 復活的天堂》為發行20週年的紀念作品。（圖／華映娛樂）
▲《假面騎士555 20th 復活的天堂》為《假面騎士系列》發行20週年的紀念作品。（圖／華映娛樂）
《假面騎士555 20th 復活的天堂》描述草加雅人（村上幸平 飾）與園田真理（芳賀優里亞 飾）等人一起經營洗衣店，暗地裡為操冥使徒提供庇護。另一方面，由政府重組的智腦公司以北崎社長（藤田玲 飾）為首，成為視殲滅操冥使徒為目標的企業。某日，為了保護操冥使徒，草加跟海堂直也（唐橋充 飾）與殲滅隊隊長胡桃玲菜（福田瑠美香 飾）展開交戰，怎料失蹤已久的乾巧（半田健人 飾）竟突然現身並跟草加等人對峙，乾巧行蹤不明的這幾年裡發生了什麼事？混亂激戰中的重逢，為操冥使徒與人類掀起另一篇章。

《假面騎士555》於2003年1月至隔年1月在日本播出，半田健人飾演的主角「乾巧」當年在劇中的台詞「我沒有夢想，但我可以守護別人的夢想！」成為經典；劇中以行動電話與電子產品為原型的「Faiz Driver」變身腰帶玩具，當時更在日本賣出100萬條以上，此系列作品成為影迷心中的經典之作。

▲《假面騎士555》原班人馬半田健人、芳賀優里亞、村上幸平等人，攜手福田瑠美香推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》。（圖／華映娛樂）
▲《假面騎士555》原班人馬半田健人、芳賀優里亞、村上幸平等人，攜手福田瑠美香推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》。（圖／華映娛樂）
這次的新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》劇情以《假面騎士555》最一集的20年後為開頭，得知能再次飾演假面騎士，半田健人激動表示：「20年前，555的成員們最後一次見粉絲時，我們許下了一定會再與大家相見的約定，回想起來那是個不負責任的承諾，但我現在感到安心和喜悅，因為我們履行了約定。」

現年47歳的村上幸平也續攤扮片中經典角色「草加雅人」，當年他的招牌「露齒笑」令人難忘，還被戲稱是「健康笑容」，但因為角色性格太以自我為中心，導致觀眾反應兩極，他搞笑自嘲：「這次作品上映後，周圍的人都跟我說觀眾反應很好，所以我也興沖沖的上網找了評價來看，結果卻先看到網友說我演技黏膩，還有人說我絕對能在『最不想跟他當朋友的假面騎士』票選裡斷崖式領先，真是謝謝了，我就當成大家是在誇獎我。」

村上幸平也感性表示，《假面騎士555》是他的演藝生涯轉捩點，原本默默無聞，還得靠打工維持生計的他，在演完《假面騎士》後人氣翻漲；2011年他一度宣布退出演藝圈，最後是因為粉絲的熱情挽留，村上幸平才決定重啟演藝事業。

村上幸平前陣子造訪香港便掀起「假面騎士旋風」，合照時見到粉絲都跟著他對著鏡頭露出「草加笑」，讓他開心的說：「看來連香港影迷也知道草加的正確打開方式呢！」他也將在5月24日來台，5月25日及26日在台北、台中及高雄三地舉辦見面會，活動詳情請至「華映娛樂」官方臉書查詢。《假面騎士555 20th 復活的天堂》將於5月25日、26日在台限定上映。

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