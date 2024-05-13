《假面騎士555》推出20週年紀念作品！村上幸平5／25北中南見影迷

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《假面騎士555》於2003年1月至隔年1月在日本播出，半田健人飾演的主角「乾巧」當年在劇中的台詞「我沒有夢想，但我可以守護別人的夢想！」成為經典；劇中以行動電話與電子產品為原型的「Faiz Driver」變身腰帶玩具，當時更在日本賣出100萬條以上，此系列作品成為影迷心中的經典之作。
這次的新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》劇情以《假面騎士555》最一集的20年後為開頭，得知能再次飾演假面騎士，半田健人激動表示：「20年前，555的成員們最後一次見粉絲時，我們許下了一定會再與大家相見的約定，回想起來那是個不負責任的承諾，但我現在感到安心和喜悅，因為我們履行了約定。」
現年47歳的村上幸平也續攤扮片中經典角色「草加雅人」，當年他的招牌「露齒笑」令人難忘，還被戲稱是「健康笑容」，但因為角色性格太以自我為中心，導致觀眾反應兩極，他搞笑自嘲：「這次作品上映後，周圍的人都跟我說觀眾反應很好，所以我也興沖沖的上網找了評價來看，結果卻先看到網友說我演技黏膩，還有人說我絕對能在『最不想跟他當朋友的假面騎士』票選裡斷崖式領先，真是謝謝了，我就當成大家是在誇獎我。」
村上幸平也感性表示，《假面騎士555》是他的演藝生涯轉捩點，原本默默無聞，還得靠打工維持生計的他，在演完《假面騎士》後人氣翻漲；2011年他一度宣布退出演藝圈，最後是因為粉絲的熱情挽留，村上幸平才決定重啟演藝事業。
村上幸平前陣子造訪香港便掀起「假面騎士旋風」，合照時見到粉絲都跟著他對著鏡頭露出「草加笑」，讓他開心的說：「看來連香港影迷也知道草加的正確打開方式呢！」他也將在5月24日來台，5月25日及26日在台北、台中及高雄三地舉辦見面會，活動詳情請至「華映娛樂」官方臉書查詢。《假面騎士555 20th 復活的天堂》將於5月25日、26日在台限定上映。
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