股價太便宜了？亞系外資看好運價續漲 調升長榮目標價至240元
台北股市今（13）日收在20857點、創下歷史收盤新高點，除了台積電扮演上攻大功臣外，航運類股也來勢洶洶，今日成交比重來到20.4%，並且類股指數上漲3.73%，為居類股漲幅冠軍。其中貨櫃三雄領頭，陽明、萬海亮燈漲停，長榮也上漲逾6%，創下2021年7月、也就是2年10個月來新高價。而亞系外資最新也看好長榮後市表現，將目標價上調到240元。
記者陳郁柔／台北報導
航運類股指數今日上漲逾3.7%，位居漲幅排行冠軍，主要還是因為陽明上週五公布第一季財報表現亮眼，再加上貨攬業者看好運價後市上漲，有望挹注財報表現，因此今日貨櫃、散裝航運一齊上攻，陽明、萬海攻上漲停板，長榮上漲逾6%，台驊投控上漲逾5%，台灣虎航-創上漲將近4%。
此外，有亞系外資在最新出爐的報告中表示，長榮受惠更好的需求前景以及紅海事件、使得運價維持高檔，因此4月營收繳出亮眼成績，再加上近期運價反彈，可望帶動第二季及第三季獲利，決定調高長榮評等，由原先中立的「持有」調高至「買進」，目標價由190元調高至240元。
亞系外資除了將目標價調高至240元，同時也調高2024年到2026年獲利預估，將每股盈餘由原先預估的14.94元、8.52元以及9.83元，分別調升至20.15元、11.65元及11.63元。
長榮4月營收318.14億元，月增5.66%、年增42.43%，是2022年11月以來、近15個月的新高；累計今年前4月營收為1204.52億元，年增35.09%；隨著全球海運價格再上漲，法人看好，長榮5月營收將會更好。