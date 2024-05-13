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中國15歲女孩輕生全因父母「生而不養」? 警方否認有公布聊天紀錄

▲中國網傳1名15歲女孩跳河輕生，死因傳是親生父母狠心棄她與爺爺不顧。當地警方闢謠稱，不曾公布所謂的女孩生前聊天紀錄，案件細節仍在調查。（圖／翻攝自微博）
▲中國網傳1名15歲女孩跳河輕生，死因傳是親生父母狠心棄她與爺爺不顧。當地警方闢謠稱，不曾公布所謂的女孩生前聊天紀錄，案件細節仍在調查。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國江蘇省鎮江市上月中旬，傳出有1名15歲女孩跳河輕生，死前疑似還「回頭看了人世最後一眼」，引發網路熱議。後來網上一度傳出所謂的警方公布之聊天紀錄，內容顯示女孩生前向父母商借500元人民幣、要幫爺爺治病，卻遭對方狠心拒絕，所以才走上絕路。不過，當地警方已否認有發布過相關資訊。

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綜合《紅星新聞》等中媒報導，這起事件發生於上月19日的中國鎮江丹陽大橋，1名年僅15歲的女孩站在橋上，不斷察看手機，似乎在等待什麼，但等了許久仍露出失望的表情，最後下定決心，回頭向橋上看了一眼，便從橋上一躍而下。

事發後，有網友在網路上發文稱，當地警方公布了女孩生前的聊天紀錄，研判她之所以會選擇輕生，是因為從小父母離異，由爺爺撫養長大，日前爺爺因為跌傷無法工作、無錢醫治，才鼓起勇氣向父母求援，誰料竟被直接回絕甚至封鎖。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網傳的，女孩生前與親生父母的對話紀錄，當地警方則否認有公布過相關截圖。（圖／翻攝自微博）
相關影片在網路上引起爭議，不少網友質疑旁人為何有閒工夫圍觀、沒時間救人或阻止女孩跳河。不過近幾日，中媒透過官方權威管道得知，網傳的「警方發布了聊天記錄」不實，鎮江市網信辦則回覆稱，已注意到相關情況，至於聊天記錄等內容是否屬實，還在了解當中。

許多中國民眾在相關討論串留言，有人表示：「想給鎮江女孩的爺爺捐點錢」、「女孩是真苦，她的苦不在於自殺，而是她根本沒有更好的活路」。也有人打下：「網傳訊息不實，那能不能公布真實訊息，是什麼原因導致一個才15歲的女孩跳河」、「警方發布聊天記錄不實，那跳河是真的嗎？女孩還活著嗎？」。還有人追問：「是不是謠言請拿出證據，別官方說，官方闢謠就是個笑話」

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