中國15歲女孩輕生全因父母「生而不養」? 警方否認有公布聊天紀錄

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事發後，有網友在網路上發文稱，當地警方公布了女孩生前的聊天紀錄，研判她之所以會選擇輕生，是因為從小父母離異，由爺爺撫養長大，日前爺爺因為跌傷無法工作、無錢醫治，才鼓起勇氣向父母求援，誰料竟被直接回絕甚至封鎖。
相關影片在網路上引起爭議，不少網友質疑旁人為何有閒工夫圍觀、沒時間救人或阻止女孩跳河。不過近幾日，中媒透過官方權威管道得知，網傳的「警方發布了聊天記錄」不實，鎮江市網信辦則回覆稱，已注意到相關情況，至於聊天記錄等內容是否屬實，還在了解當中。
許多中國民眾在相關討論串留言，有人表示：「想給鎮江女孩的爺爺捐點錢」、「女孩是真苦，她的苦不在於自殺，而是她根本沒有更好的活路」。也有人打下：「網傳訊息不實，那能不能公布真實訊息，是什麼原因導致一個才15歲的女孩跳河」、「警方發布聊天記錄不實，那跳河是真的嗎？女孩還活著嗎？」。還有人追問：「是不是謠言請拿出證據，別官方說，官方闢謠就是個笑話」
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