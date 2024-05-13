2024首季旅館平均房價曝！國際住客人次大幅提升 日韓住客佔比高
交通部觀光署今（13）日表示，第1季旅館業市場持續熱絡，整體住客人次約為1,697萬人次，較112年同期1,662萬人次增加約35萬人次，國際住客部分為約為468萬人次，較112年同期增加185.7萬人次，其中以日本住客79萬人次居首，其次為南韓及港澳地區分別為75萬及60萬人次，而旅館業整體平均房價為3,135元，較112年同期3,028元，增加107元。
記者林莞茜／綜合報導
觀光署指出，113年第1季觀光旅館及一般旅館旅館業，整體平均房價為3,135元，較112年同期3,028元，增加107元(成長3.4%)，但以平均房價區間分布比例圖顯示，113年第1季共計3,440家旅館，其中約有80%(共2,722家)低於平均房價，其中約35%(共1,193家)座落於1,500元至2,500元之區間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。
檢視旅館業平均房價上漲原因，觀光署認為可能是物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數(CPI)觀之，113年第1季平均消費者物價指數(CPI)漲2.34%，其中服務類即漲2.62%，顯示整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。
此外，觀光署特地推出「優宿專區」，提供超過500個優惠住宿方案供民眾出遊上網查詢參考，供民眾參考選擇較優惠住宿價格，並鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，讓消費者利用平日出遊住宿，以分流之概念，享受較實惠的價格及舒適的旅遊環境。