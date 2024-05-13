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黃金獵犬寶寶「全身綠色」洗不掉！主人驚曝原因　吸680萬人朝聖

▲美國佛羅里達州一間黃金獵犬犬舍經營17年，近期迎來8隻剛出生的奶狗，沒想到其中一隻買狗竟全身綠色，且無論怎麼洗都無法去除毛髮顏色。（圖／翻攝自TikTok）
▲美國佛羅里達州一間黃金獵犬犬舍經營17年，近期迎來8隻剛出生的奶狗，沒想到其中一隻買狗竟全身綠色，且無論怎麼洗都無法去除毛髮顏色。（圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

美國佛羅里達州一間黃金獵犬犬舍經營17年，近期迎來8隻剛出生的奶狗，沒想到其中一隻買狗竟全身綠色，且無論怎麼洗都無法去除毛髮顏色，讓主人相當吃驚。原來這隻奶汪是被媽媽的胎盤染色，不久後就會褪回正常顏色，主人將牠特別的模樣在網路上曝光後，也立即引來大量關注。

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根據外媒《Peopo》報導，卡蘿爾與丈夫經營黃金獵犬犬舍17年，近期迎來8隻新生奶狗，其中一隻奶狗居然全身毛髮都是綠色，對比其他都是淺白色的手足，讓牠看起來格外顯眼，也讓卡蘿爾決定將其取名為「三葉草」，更驚呼「我完全無法相信我所看到的。」

▲（圖／翻攝自TikTok）
▲黃金獵犬犬舍近期迎來8隻新生奶狗，其中一隻奶狗居然全身毛髮都是綠色，對比其他都是淺白色的手足，讓牠看起來格外顯眼。（圖／翻攝自TikTok）
三葉草出生時體型就特別嬌小，再加上毛色特殊，讓卡蘿爾擔心三葉草的健康狀況。雖然剛出生的小狗有色斑很正常，通常經由狗媽媽舔舐或沖洗就能洗淨，但當夫妻倆嘗試擦掉三葉草身上顏色時，卻發現無論如何清洗都無法除掉，最終嘗試各種清洗方法，才讓三葉草的毛色逐漸褪色。

卡蘿爾也指出，三葉草的毛髮確定是被媽媽的胎盤「膽綠素」所染色，過一段時間後就恢復原狀了。由於三葉草的樣貌相當獨特，夫妻倆決定替毛孩經營TikTok，沒想到首支影片就突破680萬觀看次數，讓卡蘿爾嗨喊：「我已經迫不及待想跟世界分享三葉草的特別。」

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▲（圖／翻攝自TikTok）
▲三葉草剛出生時的毛髮確定是被媽媽的胎盤「膽綠素」所染色，過一段時間後就恢復原狀了。（圖／翻攝自TikTok）

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