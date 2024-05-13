黃金獵犬寶寶「全身綠色」洗不掉！主人驚曝原因　吸680萬人朝聖

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三葉草出生時體型就特別嬌小，再加上毛色特殊，讓卡蘿爾擔心三葉草的健康狀況。雖然剛出生的小狗有色斑很正常，通常經由狗媽媽舔舐或沖洗就能洗淨，但當夫妻倆嘗試擦掉三葉草身上顏色時，卻發現無論如何清洗都無法除掉，最終嘗試各種清洗方法，才讓三葉草的毛色逐漸褪色。
卡蘿爾也指出，三葉草的毛髮確定是被媽媽的胎盤「膽綠素」所染色，過一段時間後就恢復原狀了。由於三葉草的樣貌相當獨特，夫妻倆決定替毛孩經營TikTok，沒想到首支影片就突破680萬觀看次數，讓卡蘿爾嗨喊：「我已經迫不及待想跟世界分享三葉草的特別。」
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