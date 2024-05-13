29年冠軍傳承！東方譯慷接棒父親東方介德　「同披裕隆球衣」奪冠

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尋求機會屢屢碰壁 加盟裕隆延續籃球夢
在中信特攻的兩年生涯中，面對團隊後場人才濟濟，東方譯慷多半以替補身份出賽，平均上場時間7分23秒，繳出5分與3.1籃板的成績，於是賽季結束後，東方譯慷為尋求更大的發展空間，選擇投入自由市場。
離開中信特攻後，東方譯慷轉戰多支球隊試訓，過程中屢屢碰壁，甚至還被已讀不回，之後他穿上領航猿／夢想家培訓聯隊參加跨聯盟邀請賽，在記者會上一度淚崩，坦言希望被認可。渡過5個月沒有收入的日子，東方譯慷沒有放棄最愛的籃球，選擇加盟與爸爸東方介德淵源深厚的裕隆。
裕隆逆境重生二連霸 東方譯慷奪冠創佳話
儘管裕隆隊在本季初因假球風暴面臨不小的挑戰，包括柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩和外籍生斑霸等人都被起訴，一口氣少了10名球員，幾乎滅團。
但裕隆積極重建，老將周士淵和吳岱豪也扮演老大哥的角色，帶領著年輕球員，裕隆在逆境中逐漸調整、磨合，一路到總冠軍賽，裕隆在總冠軍賽G5靠著周士淵轟下19分，加上布蘭登貢獻22分、19籃板，終場裕隆88：84擊敗台啤，完成二連霸。
29年的籃球傳承，東方譯慷與父親披上同一件冠軍球衣，他表示：「從踏進裕隆球場的那一刻就感受到不同的意義，從未想過能與父親一樣站在這裡，並穿著同樣的球衣奪冠，爸爸一直都是我學習的棒樣。」
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