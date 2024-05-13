中職明星賽首度登陸大巨蛋！12強中華隊交手明星隊　7月20日開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣精品攜手中華職棒舉辦夏日棒球饗宴，連續三年冠名中華職棒明星賽，將台灣精品「追求挑戰，不斷創新」的精神，攜手獲獎企業，將臺灣產業創新能量注入中職明星賽，去年明星賽票選突破760萬票、兩場賽前預售分別達到1.7萬張與1.3萬張攀上高峰，今年重返北部舉行賽事，邀請大家共同見證「REGEN再創巔峰」、踴躍進場、支持精彩的2024台灣精品中華職棒明星對抗賽，讓熱血再次沸騰！
中職明星賽票選 透過LINE VOOM 集氣投票
今年中華職棒持續與影音社群平台 LINE VOOM 合作，以全面，生活化的方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域，明星賽票選於明(14)日中午12點正式展開，球迷朋友每天可使用個 人LINE帳號登入，透過LINE VOOM 官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00。 06:00 12:00-18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
通訊投票明日12點同步展開，通訊投票加權5倍，球迷朋友可利用手機撥打551285，或用 手機編寫簡訊 CPBL 發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6 日晚上23:59止;雜誌選票在5月31日上架的職業棒球雜誌六月號507期隨書附贈，加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟(無須張貼郵票)，並以郵戳日期6月11日為憑，逾期將不列入計票，三個管道的票選經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業投票，專業人員票選分數占比40%。
全壘打大賽票選方法 合作集章兌好禮
中華職棒和 LINE VOOM 合作集章任務，活動分為兩階段進行，第一階段5月16日至5月31 日「我是中職知識王」、第二階段7月8日至7月21日「明星賽經典挑戰」，參與每日答題活動，點選正確答案並觀看該題好球精華，即可獲得1章，集滿6章即有機會獲得限量中職周邊商品-LINE POINTS 或中華職棒手機桌布等獎項，相關集章任務辦法和獎品領取辦法、詳見LINE VOOM 官方帳號。
最熱血的台灣精品中華職棒明星對抗賽，一年一度的夏日棒球盛事，邀請所有的球迷朋友踴躍參與，並投下寶貴的一票，讓喜愛的球員進入明星賽陣容，2024 台灣精品中華職棒明星對抗賽，相約7月20日、21日在臺北大巨蛋，我們不見不散！
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁