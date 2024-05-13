影／太扯！Jamal Murray0.1秒壓哨超大號三分球　點燃金塊士氣

中職明星賽首度登陸大巨蛋！12強中華隊交手明星隊　7月20日開打

▲中職明星賽確定登入大巨蛋！7月20、21日開打，球迷不用再怕下雨。（圖／記者林之越攝）
▲中職明星賽確定登入大巨蛋！7月20、21日開打，球迷不用再怕下雨。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

中職明星賽確定登入大巨蛋！中職官方今（13）日舉辦明星賽宣告記者會，並在開場由中職會長蔡其昌致詞，透露本次明星賽將確定舉辦在台北大巨蛋，且舉辦時間為7月20、21日。屆時將會由世界12強中華隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球比投票選出，另外，明星賽投票也將在明(14)日中午12點展開，球迷朋友可透過LINE VOOM 官方帳號參加票選活動，一起把喜愛的球員投進明星賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年明星賽售票合計破3萬　挑戰再創顛峰

台灣精品攜手中華職棒舉辦夏日棒球饗宴，連續三年冠名中華職棒明星賽，將台灣精品「追求挑戰，不斷創新」的精神，攜手獲獎企業，將臺灣產業創新能量注入中職明星賽，去年明星賽票選突破760萬票、兩場賽前預售分別達到1.7萬張與1.3萬張攀上高峰，今年重返北部舉行賽事，邀請大家共同見證「REGEN再創巔峰」、踴躍進場、支持精彩的2024台灣精品中華職棒明星對抗賽，讓熱血再次沸騰！

中職明星賽票選　透過LINE VOOM 集氣投票

今年中華職棒持續與影音社群平台 LINE VOOM 合作，以全面，生活化的方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域，明星賽票選於明(14)日中午12點正式展開，球迷朋友每天可使用個 人LINE帳號登入，透過LINE VOOM 官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00。 06:00 12:00-18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。

通訊投票明日12點同步展開，通訊投票加權5倍，球迷朋友可利用手機撥打551285，或用 手機編寫簡訊 CPBL 發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6 日晚上23:59止;雜誌選票在5月31日上架的職業棒球雜誌六月號507期隨書附贈，加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟(無須張貼郵票)，並以郵戳日期6月11日為憑，逾期將不列入計票，三個管道的票選經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業投票，專業人員票選分數占比40%。

全壘打大賽票選方法　合作集章兌好禮

中華職棒和 LINE VOOM 合作集章任務，活動分為兩階段進行，第一階段5月16日至5月31 日「我是中職知識王」、第二階段7月8日至7月21日「明星賽經典挑戰」，參與每日答題活動，點選正確答案並觀看該題好球精華，即可獲得1章，集滿6章即有機會獲得限量中職周邊商品-LINE POINTS 或中華職棒手機桌布等獎項，相關集章任務辦法和獎品領取辦法、詳見LINE VOOM 官方帳號。

最熱血的台灣精品中華職棒明星對抗賽，一年一度的夏日棒球盛事，邀請所有的球迷朋友踴躍參與，並投下寶貴的一票，讓喜愛的球員進入明星賽陣容，2024 台灣精品中華職棒明星對抗賽，相約7月20日、21日在臺北大巨蛋，我們不見不散！

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

林威助受邀阪神台灣日！6月7日舉行　中職啦啦隊女神也受邀參與

中職戰報Ｗeek 6／火球Fire up富邦牛棚超狂　單周防禦率0豪取3勝

中職連兩場球迷「暴力攻擊」工作人員！聯盟嚴正聲明：提告到底

中職／富邦萌萌PET隊集合啦！6/1、6/2開放寵物席　門票售價550元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生