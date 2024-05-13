Q1服務業總薪資近5.4萬元 旅行業年增最多、金融保險業超過9.1萬
主計總處10日公布3月底工業及服務業全體受僱員工薪資調查，3月全體受僱員工經常性薪資平均為46062元、年增2%，但第1季為40630元、剔除物價因素年減0.09%，已連續3年負成長。但觀察各行業情況，服務業部門平均經常性薪資47525元、年增2.33%，總薪資為53913元、年增1.51%，其中，又以旅行及相關服務業總薪資年增11.57%成長最多。
記者魏妤庭／台北報導
主計總處公布3月底工業及服務業全體受僱員工薪資調查，經常性薪資平均36062元、年增2%，若以全體受僱員工薪資各行業平均結果，3月金融及保險業68698元、出版影音及資通訊業67058元相對較高。製造業平均43917元，其中，電子零組件製造業54617元、住宿及餐飲業34249元、其他服務業含美容美髮按摩等35742元，相較較低。
今（2024）年1到3月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資為46030元、較去年同期增加2.25%，總薪資也增加3.24%，剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.09%，已是連續第3年負成長。
若以第1季總薪資成長幅度最多的行業前3名，分別是旅行及相關服務業總薪資42983元、年增11.57%。金融及保險業總薪資91967元、年增10.3%。住宿業總薪資39283元、年增8.27%。雖然薪資最高為金融及保險業，但成長幅度最多的是旅行及相關服務業。
第1季薪資成長幅度下滑最多的行業前3名，分別是電腦電子光學製品製造業59202元、年減5.13%。礦業及土石採取業50315元、年減1.41%。醫療保健及社會工作服務業60394元、年減1.34%。