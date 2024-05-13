上海商銀Q1穩健、獲利52.7億元 每股盈餘0.89元
上海商銀今（13）日舉行法說會，今年第一季合併稅前淨利67.1億元，較去年同期成長3.3%，合併税後淨利52.7億元，較去年同期成長0.3%，稅後淨利歸屬母公司業主43.3億元，較去年同期成長1.7%，稅後每股盈餘0.89元，略優於去年同期的0.88元，獲利表現穩健。
記者許家禎／台北報導
上海商銀指出，今年第一季合併淨收益123.4億元，較去年同期成長8.3%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，利息淨收益較去年同期成長6.0%、手續費淨收益較去年同期成長24.8%，投資及兌換利益較去年同期成長5.7%，惟因呆帳費用及營業費用亦增加，致第一季合併稅前淨利67.1億元，較去年同期成長3.3%，合併税後淨利52.7億元，較去年同期成長0.3%，稅後淨利歸屬母公司業主43.3億元，較去年同期成長1.7%，稅後每股盈餘0.89元，略優於去年同期的0.88元。
上海商銀指出，今年第一季的業務發展成果堪稱豐收，今年1月及3月分別於台南市永康區及苗栗縣頭份市開設南科分行及苗栗分行，增加開拓新市場與新客戶的新通路，在業務推展上以「低耗資本業務」為重點，善用中小企業信用保證基金的機制，加強推展中小企業融資，同時亦加強推展高資產財富管理業務與服務，持續提高零售性存款及活期性存款的規模與佔比，優化存款結構，降低資金成本。該行今年第一季手續費淨收益較去年同期成長率高達二位數，利息淨收益亦有不錯的成長表現。